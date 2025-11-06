Половина специалистов IT-отрасли не забронированы: где чаще всего дают бронь и отсрочку
- Только 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, при этом 44% вообще не имеют бронирования.
- Больше всего забронированных IT-специалистов в Киеве (16%), а меньше всего в Луцке и Кропивницком (2%).
Привилегия бронирования в большинстве предоставляется Lead+ и менеджерам. Также наличие брони зависит от города и специализации, а также типа компании.
В каких отраслях самая высокая доля забронированных специалистов?
Аналитики проанализировали ответы от 7 844 мужчин в ИТ, находящихся в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос DOU.ua.
Опрос показал, что только 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, еще 4% – со второй неосновной работы. Почти половина (44%) – вообще не имеют бронирования. Также стало известно, что:
- Отсрочку имеют еще 15% опрошенных;
- 24% не подлежат мобилизации по разным причинам (основная – возраст, также состояние здоровья или уже пройденная служба);
- Среди айтишников уровня Lead+ доля забронированных составляет 25%, среди менеджеров – 28%;
- Меньше всего забронированных среди мидлов (9%) и джунов (3%). Что касается последних – многие из них еще не подлежат мобилизации по возрасту.
Также прослеживается связь между специализацией и статусом бронирования. Среди руководящих и менеджерских ролей – Leadership (C-Level и т.п.) и Management (Project, Product, Program Manager и т.п.) – доля забронированных является самой высокой: 36% и 27% соответственно.
Самая высокая доля забронированных специалистов – среди тех, кто работает в оборонной сфере – 48%. По типу компании – больше всего забронированных в государственных учреждениях и IT-отделах не-IT компаний (банки, телеком-компании, ритейл).
Доля айтишников, которые имеют бронирование от работодателя / инфографика DOU.ua
Тип компании и статус бронирования / инфографика DOU.ua
В каких городах чаще всего дают бронь?
Больше всего забронированных IT-специалистов – в Киеве: их доля достигает 16%. В Харькове и Одессе этот показатель чуть ниже среднего – около 9%.
Еще меньше забронированных среди айтишников в Полтаве, Черкассах, Чернигове, Тернополе и Запорожье. Только 2% специалистов в Луцке и Кропивницком имеют бронирование.
Доля айтишников, которые имеют бронирование (по месту жительства) / инфографика DOU.ua
Что известно о бронировании работников в Украине?
Минобороны Украины утвердило критерии для бронирования работников предприятий, важных для национальной экономики, позволяя им получить 50% или 100% брони. Предприятия могут получить статус важных, если соответствуют определенным требованиям, таким как выполнение государственных контрактов в сфере обороны.
С ноября в Украине некоторые работники на критически важных должностях могут получить бронь от мобилизации, в частности работники прокуратуры, полиции, ГСЧС, оборонных предприятий и те, кто сотрудничает с Министерством обороны. Работники ключевых предприятий освобождаются от мобилизации на шесть месяцев.
Получить бронирование не могут лица, которые работают неофициально, не состоят на воинском учете или имеют зарплату менее 20 000 гривен, за исключением работников госсектора, медицинской сферы и энергетики.