Половина специалистов IT-отрасли не забронированы: где чаще всего дают бронь и отсрочку

Привилегия бронирования в большинстве предоставляется Lead+ и менеджерам. Также наличие брони зависит от города и специализации, а также типа компании.

В каких отраслях самая высокая доля забронированных специалистов?

Аналитики проанализировали ответы от 7 844 мужчин в ИТ, находящихся в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос DOU.ua.

Опрос показал, что только 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, еще 4% – со второй неосновной работы. Почти половина (44%) – вообще не имеют бронирования. Также стало известно, что:

Отсрочку имеют еще 15% опрошенных;

24% не подлежат мобилизации по разным причинам (основная – возраст, также состояние здоровья или уже пройденная служба);

Среди айтишников уровня Lead+ доля забронированных составляет 25%, среди менеджеров – 28%;

Меньше всего забронированных среди мидлов (9%) и джунов (3%). Что касается последних – многие из них еще не подлежат мобилизации по возрасту.

Также прослеживается связь между специализацией и статусом бронирования. Среди руководящих и менеджерских ролей – Leadership (C-Level и т.п.) и Management (Project, Product, Program Manager и т.п.) – доля забронированных является самой высокой: 36% и 27% соответственно.

Самая высокая доля забронированных специалистов – среди тех, кто работает в оборонной сфере – 48%. По типу компании – больше всего забронированных в государственных учреждениях и IT-отделах не-IT компаний (банки, телеком-компании, ритейл).

В каких городах чаще всего дают бронь?

Больше всего забронированных IT-специалистов – в Киеве: их доля достигает 16%. В Харькове и Одессе этот показатель чуть ниже среднего – около 9%.

Еще меньше забронированных среди айтишников в Полтаве, Черкассах, Чернигове, Тернополе и Запорожье. Только 2% специалистов в Луцке и Кропивницком имеют бронирование.

