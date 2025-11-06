Укр Рус
6 ноября, 14:19
4

Половина специалистов IT-отрасли не забронированы: где чаще всего дают бронь и отсрочку

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Только 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, при этом 44% вообще не имеют бронирования.
  • Больше всего забронированных IT-специалистов в Киеве (16%), а меньше всего в Луцке и Кропивницком (2%).

Привилегия бронирования в большинстве предоставляется Lead+ и менеджерам. Также наличие брони зависит от города и специализации, а также типа компании.

В каких отраслях самая высокая доля забронированных специалистов?

Аналитики проанализировали ответы от 7 844 мужчин в ИТ, находящихся в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос DOU.ua.

Опрос показал, что только 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, еще 4% – со второй неосновной работы. Почти половина (44%) – вообще не имеют бронирования. Также стало известно, что:

  • Отсрочку имеют еще 15% опрошенных;
  • 24% не подлежат мобилизации по разным причинам (основная – возраст, также состояние здоровья или уже пройденная служба);
  • Среди айтишников уровня Lead+ доля забронированных составляет 25%, среди менеджеров – 28%;
  • Меньше всего забронированных среди мидлов (9%) и джунов (3%). Что касается последних – многие из них еще не подлежат мобилизации по возрасту.

Также прослеживается связь между специализацией и статусом бронирования. Среди руководящих и менеджерских ролей – Leadership (C-Level и т.п.) и Management (Project, Product, Program Manager и т.п.) – доля забронированных является самой высокой: 36% и 27% соответственно.

Самая высокая доля забронированных специалистов – среди тех, кто работает в оборонной сфере – 48%. По типу компании – больше всего забронированных в государственных учреждениях и IT-отделах не-IT компаний (банки, телеком-компании, ритейл).

Доля айтишников, которые имеют бронирование от работодателя / инфографика DOU.ua

Тип компании и статус бронирования / инфографика DOU.ua

В каких городах чаще всего дают бронь?

Больше всего забронированных IT-специалистов – в Киеве: их доля достигает 16%. В Харькове и Одессе этот показатель чуть ниже среднего – около 9%.

Еще меньше забронированных среди айтишников в Полтаве, Черкассах, Чернигове, Тернополе и Запорожье. Только 2% специалистов в Луцке и Кропивницком имеют бронирование.

Доля айтишников, которые имеют бронирование (по месту жительства) / инфографика DOU.ua

Что известно о бронировании работников в Украине?

  • Минобороны Украины утвердило критерии для бронирования работников предприятий, важных для национальной экономики, позволяя им получить 50% или 100% брони. Предприятия могут получить статус важных, если соответствуют определенным требованиям, таким как выполнение государственных контрактов в сфере обороны.

  • С ноября в Украине некоторые работники на критически важных должностях могут получить бронь от мобилизации, в частности работники прокуратуры, полиции, ГСЧС, оборонных предприятий и те, кто сотрудничает с Министерством обороны. Работники ключевых предприятий освобождаются от мобилизации на шесть месяцев.

  • Получить бронирование не могут лица, которые работают неофициально, не состоят на воинском учете или имеют зарплату менее 20 000 гривен, за исключением работников госсектора, медицинской сферы и энергетики.