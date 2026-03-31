31 березня, 19:53
Україна розвиватиме атомну енергетику: уряд погодив будівництво важливого комплексу

Валерія Моргун
Основні тези
  • Україна планує збудувати комплекс для виробництва тепловидільних збірок на території Південноукраїнської міської громади.
  • Проєкт, затверджений у березні 2025 року, передбачає використання технологій Westinghouse.

В Україні хочуть збудувати сучасний технологічний комплекс з виробництва тепловидільних збірок для українських АЕС. Будівництво відбуватиметься на території Південноукраїнської міської територіальної громади.

Що відомо про рішення українського уряду?

Наголошується, що це рішення відкриває нову сторінку в історії вітчизняної атомної енергетики, про що повідомляє Енергоатом.

Будівництво комплексу – це важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України, адже перехід на власне паливо за технологією компанії Westinghouse сприятиме підвищенню безпеки паливної складової АЕС України,
– йдеться у тексті.

Американська компанія вже здійснила оцінку та потенційну кваліфікацію виробничих ліній Енергоатому – щодо можливості складання паливних збірок. Також було проведено аналіз впливу на довкілля та розроблено техніко-економічне обґрунтування. Документація успішно пройшла державну експертизу

Проєкт схвалили ще у вересні 2025 року – на місцевому рівні. А вже у березні поточного року уряд ухвалив остаточне рішення щодо реалізації.

Зверніть увагу! Розпорядження вже опубліковане на Урядовому порталі

Зокрема у розпорядженні визначені 2 пункти:

  1. Погодитися з пропозицією Міненерго щодо розміщення ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій на території Південноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області.
  2. Рекомендувати акціонерному товариству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" – експлуатуючій організації (оператору) ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій забезпечити виконання робіт з її проєктування та будівництва.

Важливо! Наступним етапом вже стане розроблення проєктної документації, а також проходження комплексної державної експертизи.

Що ще слід знати про новини щодо ядерної енергетики?

  • У четвер, 5 березня, США вперше проголосували проти резолюції МАГАТЕ. Ця резолюція засуджує атаки на енергосистему України.

  • Сполучені Штати повідомили, що підтримують поточний розгляд Радою непотрібної резолюції, яка не допомагає досягти миру між Україною та Росією.

  • Зокрема 20 країн проголосували "за". Ще 10 утримались від голосування. Загалом до Ради входять 35 країн.