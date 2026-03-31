Україна розвиватиме атомну енергетику: уряд погодив будівництво важливого комплексу

В Україні хочуть збудувати сучасний технологічний комплекс з виробництва тепловидільних збірок для українських АЕС. Будівництво відбуватиметься на території Південноукраїнської міської територіальної громади.

Що відомо про рішення українського уряду?

Наголошується, що це рішення відкриває нову сторінку в історії вітчизняної атомної енергетики, про що повідомляє Енергоатом.

Будівництво комплексу – це важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України, адже перехід на власне паливо за технологією компанії Westinghouse сприятиме підвищенню безпеки паливної складової АЕС України,

– йдеться у тексті.

Американська компанія вже здійснила оцінку та потенційну кваліфікацію виробничих ліній Енергоатому – щодо можливості складання паливних збірок. Також було проведено аналіз впливу на довкілля та розроблено техніко-економічне обґрунтування. Документація успішно пройшла державну експертизу

Проєкт схвалили ще у вересні 2025 року – на місцевому рівні. А вже у березні поточного року уряд ухвалив остаточне рішення щодо реалізації.

Зверніть увагу! Розпорядження вже опубліковане на Урядовому порталі.

Зокрема у розпорядженні визначені 2 пункти:

Погодитися з пропозицією Міненерго щодо розміщення ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій на території Південноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області. Рекомендувати акціонерному товариству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" – експлуатуючій організації (оператору) ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій забезпечити виконання робіт з її проєктування та будівництва.

Важливо! Наступним етапом вже стане розроблення проєктної документації, а також проходження комплексної державної експертизи.

