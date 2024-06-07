Шмигаль відповів, чи буде уряд підвищувати податки

Наприкінці травня ЗМІ повідомляли, що Кабінет Міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються як ПДВ, так і військового збору, який можуть не тільки підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування.

Чи будуть підвищувати податки, розповів прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 7 травня, передає 24 Канал.

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Чи будуть в Україні підвищувати податки

Ми не починали й не обговорюємо в уряді питання підвищення податків,

– наголосив Денис Шмигаль.

Водночас розповів, що на 2024 рік Міноборони має 1,7 трильйона гривень. Прем'єр наголосив, що кошти спрямовують лише на потреби сектору безпеки й оборони.

Також Шмигаль сказав, що цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівлі зброї та відповідної військової техніки.

"Цього року ми будемо звертатися до парламенту за додатковими коштами для сектору безпеки й оборони, але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, потреби будуть подані додатково", – зазначив глава уряду.

Що цьому передувало