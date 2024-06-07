Чи будуть підвищувати податки, розповів прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 7 травня, передає 24 Канал.
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Чи будуть в Україні підвищувати податки
Ми не починали й не обговорюємо в уряді питання підвищення податків,
– наголосив Денис Шмигаль.
Водночас розповів, що на 2024 рік Міноборони має 1,7 трильйона гривень. Прем'єр наголосив, що кошти спрямовують лише на потреби сектору безпеки й оборони.
Також Шмигаль сказав, що цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівлі зброї та відповідної військової техніки.
"Цього року ми будемо звертатися до парламенту за додатковими коштами для сектору безпеки й оборони, але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, потреби будуть подані додатково", – зазначив глава уряду.
Що цьому передувало
- Раніше, 23 травня, у Forbes написали, що Кабінет Міністрів України працює над законопроєктом про підвищення податків.
- Підвищення стосуються ПДВ та військового збору. Його нібито можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування.
- Про це журналісти повідомили з посиланням на 4 нардепів і високопосадовця в Кабміні.
- Зазначали, що в уряді обговорюється ініціатива підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Також розглядається можливість встановлення аналогічної ставки в 5% для ФОПів.
- Окрім того, тривають дискусії щодо підвищення ПДВ, де ймовірне підвищення може скласти 2 – 3%.