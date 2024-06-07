Будут ли повышать налоги, рассказал премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 7 мая, передает 24 Канал.

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Будут ли в Украине повышать налоги

Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопрос повышения налогов,

– отметил Денис Шмыгаль.

В то же время рассказал, что на 2024 год Минобороны имеет 1,7 триллиона гривен. Премьер подчеркнул, что средства направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.

Также Шмыгаль сказал, что в этом году происходило приближение определенных ресурсов для закупки оружия и соответствующей военной техники.

"В этом году мы будем обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны, но это будет во втором полугодии. Соответствующие расчеты, потребности будут представлены дополнительно", – отметил глава правительства.

Что этому предшествовало