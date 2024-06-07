Будут ли повышать налоги, рассказал премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 7 мая, передает 24 Канал.
Смотрите также Новые налоги с июля: 2 причины почему топливо подорожает
Будут ли в Украине повышать налоги
Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопрос повышения налогов,
– отметил Денис Шмыгаль.
В то же время рассказал, что на 2024 год Минобороны имеет 1,7 триллиона гривен. Премьер подчеркнул, что средства направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.
Также Шмыгаль сказал, что в этом году происходило приближение определенных ресурсов для закупки оружия и соответствующей военной техники.
"В этом году мы будем обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны, но это будет во втором полугодии. Соответствующие расчеты, потребности будут представлены дополнительно", – отметил глава правительства.
Что этому предшествовало
- Ранее, 23 мая, в Forbes написали, что Кабинет Министров Украины работает над законопроектом о повышении налогов.
- Повышение касаются НДС и военного сбора. Его якобы могут не только повысить, но и ввести для ФЛП на упрощенной системе налогообложения.
- Об этом журналисты сообщили со ссылкой на 4 нардепов и высокопоставленного чиновника в Кабмине.
- Отмечали, что в правительстве обсуждается инициатива повышения военного сбора с 1,5% до 5%. Также рассматривается возможность установления аналогичной ставки в 5% для ФЛП.
- Кроме того, продолжаются дискуссии по повышению НДС, где вероятное повышение может составить 2 – 3%.