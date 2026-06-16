Кипить скандал: ексочільник Carlsberg в Україні подав у суд на компанію
Колишній гендиректор "Карлсберг Україна" Петро Чернишов разом з іншими міноритарними акціонерами оскаржує в суді ціну примусового викупу акцій компанії у 2019 році. Як компенсацію вимагають десятки мільйонів гривень.
Що відомо про скандал з акціями "Карлсберг Україна"?
Позивачі вважають, що вартість акцій була занижена. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на річний звіт компанії за 2025 рік, пише Forbes.
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Тепер акціонери вимагають від компанії доплатити різницю, а також компенсувати інфляційні втрати та 3% річних. Спочатку Петро Чернишов заявив вимоги на 12,2 мільйонів гривень, однак у процесі розгляду справи він збільшив суму претензій майже вдвічі – до 24 мільйонів.
Згодом інтереси позивачів почав представляти юрист Леонід Бєлкін. Він відомий участю у резонансній справі щодо сквізауту Авдіївського коксохімічного заводу, в якій Верховний Суд став на бік міноритарних акціонерів.
Що кажуть в компанії?
У відповідь "Карлсберг Україна" подала зустрічний позов. Компанія просить визнати недійсним один із договорів, на підставі якого один із позивачів отримав право вимоги до товариства. Суд вирішив розглядати обидва позови в межах однієї справи. Коли буде слухання і що каже Чернишов:
- На початку червня Господарський суд Запорізької області завершив підготовчий етап розгляду. Основне судове засідання призначене на 22 червня.
- Петро Чернишов підтвердив свою участь у процесі, однак утримався від детальних коментарів щодо справи.
- За його словами, події, які стали предметом судового спору, відбувалися вже після завершення його роботи в компанії.
Цікаво! "Карлсберг Україна" входить до складу Carlsberg Group та володіє пивоварнями у Запоріжжі, Києві та Львові. У 2025 році компанія отримала 1,81 мільярда гривень чистого прибутку при виручці 12,17 мільярдів.
Що відомо про діяльність "Карлсберг Україна"?
- У квітні 2026 року стало відомо, що компанія "Карлсберг Україна" змінила власника, тепер 100% акцій контролює шведська Carlsberg Sverige AB після злиття з Baltic Beverages Invest Aktiebolag. Попри зменшення виручки та чистого прибутку у 2025 році, активи компанії зросли на понад 9%, а борги знизилися на 5,7%.
- А взимку повідомляли, що Carlsberg закриває свої філії в Харкові, Одесі та Донецьку, але продовжує працювати по всій Україні.
- Загалом Carlsberg повідомила про 5% зростання операційного прибутку за 2025 рік завдяки зниженню витрат та продажу безалкогольних напоїв. Компанія прогнозує складний 2026 рік через слабкий попит на алкогольні напої та геополітичну невизначеність.