Що відомо про скандал з акціями "Карлсберг Україна"?

Позивачі вважають, що вартість акцій була занижена. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на річний звіт компанії за 2025 рік, пише Forbes.

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Тепер акціонери вимагають від компанії доплатити різницю, а також компенсувати інфляційні втрати та 3% річних. Спочатку Петро Чернишов заявив вимоги на 12,2 мільйонів гривень, однак у процесі розгляду справи він збільшив суму претензій майже вдвічі – до 24 мільйонів.

Згодом інтереси позивачів почав представляти юрист Леонід Бєлкін. Він відомий участю у резонансній справі щодо сквізауту Авдіївського коксохімічного заводу, в якій Верховний Суд став на бік міноритарних акціонерів.

Що кажуть в компанії?

У відповідь "Карлсберг Україна" подала зустрічний позов. Компанія просить визнати недійсним один із договорів, на підставі якого один із позивачів отримав право вимоги до товариства. Суд вирішив розглядати обидва позови в межах однієї справи. Коли буде слухання і що каже Чернишов:

На початку червня Господарський суд Запорізької області завершив підготовчий етап розгляду. Основне судове засідання призначене на 22 червня.

Петро Чернишов підтвердив свою участь у процесі, однак утримався від детальних коментарів щодо справи.

За його словами, події, які стали предметом судового спору, відбувалися вже після завершення його роботи в компанії.

Цікаво! "Карлсберг Україна" входить до складу Carlsberg Group та володіє пивоварнями у Запоріжжі, Києві та Львові. У 2025 році компанія отримала 1,81 мільярда гривень чистого прибутку при виручці 12,17 мільярдів.

Що відомо про діяльність "Карлсберг Україна"?