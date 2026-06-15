Adidas в Харкові: де відкрився новий магазин?

Магазин у форматі дисконт-центру запрацював за адресою вулиця Героїв Харкова, 199, повідомив генеральний директор Adidas Україна Ігор Маринич.

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Після чотирьох років у "замороженому" стані після початку повномасштабної війни ми знову відкриваємо двері для всіх наших клієнтів і спортсменів у нашому чудовому, спортивному, неймовірно хороброму та українському місті героїв – Харкові,

– написав він.

У компанії наголошують, що відкриття магазину відбулося лише після ретельної оцінки ризиків. Маринич підкреслив, що питання безпеки працівників і покупців залишається ключовим пріоритетом для Adidas в Україні.

Як Adidas повертався в Україну?

Після початку повномасштабної війни бренд був змушений призупинити роботу торгових точок. Однак уже влітку 2022 року компанія почала поступово відновлювати діяльність в Україні.

У Харкові магазини бренду працювали раніше також у торговельних центрах "Караван" і "Дафі". До слова, в Україні мережею керує ДП "Адідас-Україна", власником якого є Adidas AG.

Які бренди натомість залишають Україну?