Adidas в Харькове: где открылся новый магазин?

Магазин в формате дисконт-центра заработал по адресу улица Героев Харькова, 199, сообщил генеральный директор Adidas Украина Игорь Маринич.

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После четырех лет в "замороженном" состоянии после начала полномасштабной войны мы снова открываем двери для всех наших клиентов и спортсменов в нашем замечательном, спортивном, невероятно храбром и украинском городе героев – Харькове,

– написал он.

В компании отмечают, что открытие магазина состоялось только после тщательной оценки рисков. Маринич подчеркнул, что вопрос безопасности сотрудников и покупателей остается ключевым приоритетом для Adidas в Украине.

Как Adidas возвращался в Украину?

После начала полномасштабной войны бренд был вынужден приостановить работу торговых точек. Однако уже летом 2022 года компания начала постепенно возобновлять деятельность в Украине.

В Харькове магазины бренда ранее также работали в торговых центрах "Караван" и "Дафи". К слову, в Украине сетью управляет ГП "Адидас-Украина", владельцем которого является Adidas AG.

Какие бренды, напротив, покидают Украину?