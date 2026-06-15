Adidas в Харькове: где открылся новый магазин?
Магазин в формате дисконт-центра заработал по адресу улица Героев Харькова, 199, сообщил генеральный директор Adidas Украина Игорь Маринич.
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После четырех лет в "замороженном" состоянии после начала полномасштабной войны мы снова открываем двери для всех наших клиентов и спортсменов в нашем замечательном, спортивном, невероятно храбром и украинском городе героев – Харькове,
– написал он.
В компании отмечают, что открытие магазина состоялось только после тщательной оценки рисков. Маринич подчеркнул, что вопрос безопасности сотрудников и покупателей остается ключевым приоритетом для Adidas в Украине.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Как Adidas возвращался в Украину?
После начала полномасштабной войны бренд был вынужден приостановить работу торговых точек. Однако уже летом 2022 года компания начала постепенно возобновлять деятельность в Украине.
В Харькове магазины бренда ранее также работали в торговых центрах "Караван" и "Дафи". К слову, в Украине сетью управляет ГП "Адидас-Украина", владельцем которого является Adidas AG.
Какие бренды, напротив, покидают Украину?
- В апреле стало известно, что Inditex полностью прекратил деятельность в Днепре из-за ситуации с безопасностью и свернул магазины в Одессе и Харькове. На освободившиеся площади в Днепре уже открываются новые магазины, среди которых Arber, Calvin Klein и польские бренды LPP.
- Также спортивный ритейлер Reebok постепенно сворачивает свое присутствие на украинском рынке, большинство магазинов планировали закрыть в мае. Турция переживает сложную экономическую ситуацию, из-за чего с украинского рынка постепенно уходят крупные турецкие сети – English Home, Koton, DeFacto, FLO. Эти процессы повлияли и на Reebok