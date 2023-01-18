Чеський бізнес залучать до відбудови України: про що домовилась Прага та Київ

Буде створена робоча група із залучення чеських компаній до відновлення України. Про це домовилась Міністерка економіки України Юлія Свириденко й міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

Співпрацю України та Чехії

Також Свириденко подякувала Чехії за військову та гуманітарну допомогу та наголосила, що Прага – один із ключових європейськи партнерів України.

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Свиридено й Сікела обговорили засідання міжурядової українсько-чеської комісії, що відбудеться в березні 2023 року, а також досягли домовленостей щодо продовження співпраці в енергетиці та інтеграції ринків електроенергії.

У Мінекономіки також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Чехії продовжує безоплатно надавати озброєння та боєприпаси, зокрема сухопутні військові системи, протитанкові та зенітні засоби, необхідні українській армії.

У скільки обійдеться відбудова України

Чехія вже передала військової допомоги на суму близько трьох мільярдів чеських крон (близько 130 мільйонів доларів).

Віцепрезидентка Світового банку Анна Б'єрде повідомляла раніше, що післявоєнна відбудова України може коштувати 500 – 600 мільярдів євро. Також там підкреслили, що на їх думку, відбудова України повинна відбуватись не лише за державні кошти, а й за приватні.

Світовий банк та західні партнери працюють над тим, аби надати Україні як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт.