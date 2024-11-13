"Це все хайп": міністр енергетики пояснив справжню причину обмеження світла для підприємств

Для промисловості ввели тимчасові обмеження на електроенергію. Однак жодних причин говорити про відключення світла немає.

Відключення не повертаються

Для підприємств подекуди ввели споживання електроенергії, однак причин для паніки немає. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, немає жодних причин говорити про повернення відключень, розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

Читайте також Стало більше грошей: як змінилися зарплати українців

Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей "хайп" і крики навколо того, що все повернулося (йдеться про відключення світла, – 24 Канал) – брехня,

– запевнив Галущенко.

Чому бізнесу обмежили електроенергію

Як розповів міністр, причиною цього рішення були нештатні ситуації на об'єктах генерації. Над поломками вже працюють, і коли з ними впораються, то ситуація нормалізується.

Також майже відсутній імпорт електроенергії в Україну.

Його майже нема. Імпорт сьогодні складав близько 100 МВт,

– підкреслив міністр.

Він також попросив довіряти офіційним джерелам, які інформуватимуть мешканців та бізнес про ситуацію в енергосистемі.