Пережили блекаути: українська мережа морепродуктів відкриє 17 ресторанів у Європі

Мережа морепродуктових ресторанів "Чорноморка" змогла наростити виручку на 27% у 2025 році – і це попри те, що взимку через блекаути заклади втратили майже половину гостей. Зараз компанія відкриває десятки ресторанів у Європі та інвестує у власне виробництво.

Які плани "Чорноморки" щодо відкриттів ресторанів у Європі?

"Чорноморка" виросла на 27% попри блекаути. Про це розповіла співвласниця компанії Ольга Копилова, пише UCSC.

Дивіться також Кожен сьомий – мільйонер: як угорський бізнес "захоплює" Україну і скільки заробляє

Станом на квітень цього року у нас у мережі 51 ресторан, 35 із них – в Україні. Доходи зросли на 27%. Але ми пережили надзвичайно нелегку зиму. Ми вибралися, хоча це було дуже важко,

– зазначила вона.

За словами Копилової, ключовим фактором зростання стало відкриття нових точок: за рік мережа запустила 11 ресторанів: п’ять в Україні (Київ, Біла Церква, Луцьк) і ще шість – за кордоном, зокрема у Польщі, Чехії, Литві та Молдові.

Компанія також зробила стратегічний крок у бік власного виробництва – придбала ферму в Хорватії. Вона вже постачає продукцію до європейських закладів мережі.

У 2025 році ферма має дати близько 25 тонн мідій, але в планах – збільшити обсяги до 300 тонн на рік. Крім того, біля ферми планують відкрити ресторан із дегустаціями та екскурсіями, щоб перетворити виробництво на окремий гастрономічний напрям.

Що це означає?

Бізнес диверсифікує ризики (Україна + Європа) Ритейл і HoReCa все частіше заходять у власне виробництво Відключення електроенергії змінюють поведінку клієнтів

У 2026 році "Чорноморка" планує значно розширитися – відкрити приблизно 17 нових закладів у Польщі та інших країнах Європи.

Загалом ми плануємо зростання продажів на 20% цього року. Також маємо підготуватися до 2027 року, на який у нас заплановане зростання бізнесу на 70%,

– додала Копилова.

Отже, "Чорноморка" показує класичний приклад адаптації бізнесу: замість скорочення – розширення, замість залежності – контроль над постачанням.

Що відомо про ферму "Чорноморки"?

Цьогоріч "Чорноморка" запустила ферму з вирощування мідій, сібаса та дорадо за кордоном. Це новий крок у розвитку морського господарства, пише Posteat.

Тепер у нас свої мідії, сібас і дорадо. Ми вчимося вирощувати їх разом із хорватською командою на фермі біля Стон – у чистому Адріатичному морі. Для нас це про якість, довіру і чесний шлях продукту – від моря до столу,

— пишуть представники компанії.

Відомо, що ферма створена у співпраці з хорватською командою, яка має досвід у морській аквакультурі. Запуск проєкту є частиною стратегії розвитку власного виробництва та забезпечення стабільних поставок морепродуктів для ресторанного сегмента. Вирощування відбувається у природних морських умовах Адріатики.

Проєкт передбачає постійний контроль якості води, умов утримання та дотримання європейських стандартів безпеки харчових продуктів.

Як український бізнес та біженці впливають на ВВП Європи?

Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Через війну до країн ЄС виїхали 5 – 7 мільйонів жителів України. Найбільше осіло в Польщі, Німеччині та Чехії, де разом із мігрантами попередніх років українці інтегруються до місцевих ринків праці, наповнюють бюджети та пенсійні фонди. За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:

у Польщі – 900 тисяч українців;

у Німеччині – 295 тисяч;

у Чехії – близько 390 тисяч.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.

Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року: у ВВП Польщі – 2,7%; Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП; Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.

Щодо останньої експерт зазначає, що внесок українців у добробут Німеччини є також значним попри позірно нижчий відсоток, адже її економіка є найбільшою в Європі.

