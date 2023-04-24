Найбагатше місто у світі: де живе найбільше мільйонерів
24 квітня 2023, 14:36Читать новость на русском
Джерело:Henley & Partners
З’явився перелік найбагатших міст у світі від аналітики з компанії Henley & Partners. Для цього вони порахували кількість людей, які мають мільйон доларів у кожному з них.
Десятка найбагатших міст світу
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- Нью-Йорк — 340 000 мільйонерів;
- Токіо — 290 000 мільйонерів;
- Сан-Франциско — 285 000 мільйонерів;
- Лондон — 258 000 мільйонерів;
- Сінгапур — 240,100 мільйонерів;
- Лос-Анджелес — 205,400 мільйонерів;
- Гонконг — 129,500 мільйонерів;
- Пекін — 128,200 мільйонерів;
- Шанхай — 127,200 мільйонерів;
- Сідней — 126,900 мільйонерів.
Статки Ілона Маска впали через вибух ракети SpaceX
- 20 квітня, акції Tesla Inc. упали на 9,75% через невтішні фінансові результати компанії. Також на це вплинув вибух ракети SpaceX.
- З початку 2023 року статки Ілона Маска впали на 12,6 мільярда доларів. Тож мільярдер все ще залишається другою найбагатшою людиною у світі у той час, як Бернар Арно лише багатішає.
- Нещодавно Арно примножив свої статки на 12 мільярдів за один день — це найбільше одноденне зростання за всю історію.