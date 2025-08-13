Щороку українці мають подавати декларацію про доходи. Якщо не подати її, або зробити це невчасно, передбачені штрафи.

Хто має подавати декларацію про доходи?

Громадяни щорічно подають до податкових інспекцій декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на бюро YANKIV.

Це повинні робити фізичні особи-резиденти, які отримували протягом року доходи, з яких не було утримано ПДФО та військовий збір. До таких доходів належать:

Доходи від продажу або оренди майна;

Іноземні доходи;

Інвестиційний прибуток;

Доходи у вигляді спадщини чи подарунків (у певних випадках);

Інші доходи, з яких податки не були утримані податковим агентом (наприклад, роботодавцем.

Українці не зобов’язані подавати декларацію, якщо їхній єдиний дохід – це зарплата, або дохід від підприємництва.

Податкова декларація за звітний календарний рік подається до 1 травня року, що настає за звітним. За неподання декларації у визначені терміни потрібно нести відповідальність.

Які є види відповідальності за неподання декларації?

Якщо не подати декларацію вчасно або взагалі її не подати, це вважатиметься порушенням податкового кодексу. За таке порушення передбачаються три види юридичної відповідальності:

Фінансова відповідальність

Найперший наслідок. Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Адміністративна відповідальність

Окрім фінансового штрафу згідно з ПКУ, за неподання декларації існує також адміністративна відповідальність.

Такий вид покарання можуть застосувати, якщо декларацію взагалі не подали чи невчасно подали, включили до неї недостовірну інформацію чи неналежно вели обліку доходів і витрат. За ці порушення передбачено попередження або накладення штрафу від 51 до 136 гривень.

Як уникнути штрафів?

Найкращий спосіб уникнути штрафу за неподання податкової декларації – це дотримуватися вимог законодавства.

Своєчасне подання

Заздалегідь з’ясуйте, чи зобов’язані ви подавати декларацію і не не відкладайте подання декларації на останній день.

Облік доходів

Записуйте всі джерела доходів, особливо ті, що не були оподатковані під час виплати і зберігайте підтверджуючі документи.

Перевірка даних

Використовуйте актуальні форми декларації та правила заповнення, перевірте правильність розрахунків податкових зобов’язань.

Електронні сервіси

Подати декларацію можна в електронній формі через особистий кабінет платника податків на сайті ДПС України, що значно спрощує процес. Електронні сервіси допомагають уникнути технічних помилок при заповненні.