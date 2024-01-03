Рейтинг найбільших ресторанних мереж в Україні: десятка лідерів

Журнал Forbes представив десятку найбільших ресторанних мереж України. Про те, хто увійшов до трійки мереж із найбільшою кількістю ресторанів і кав'ярень, читайте далі.

Трійка лідерів

Лідером ринку України стала мережа кавʼярень-пекарень "Львівські круасани", що нараховує 153 заклади в Україні, з них 120 – у форматі франшизи.

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Далі другий у списку – львівський холдинг !Fest – налічує 105 ресторанів різних форматів, включаючи ті, які працюють за франшизою.

Третє місце посіла – мережа ресторанів McDonald's з США, яка у останній день грудня відкрила свій 101-й заклад в Україні.

Хто увійшов до десятки найбільших мереж

До 24 лютого 2022 року мережа McDonaldʼs налічувала 109 ресторанів у 24 містах України.

Загалом в Україні працюють близько 32 000 закладів харчування, з яких лише 6500 – ресторани й ще 6000 – кавʼярні.

До десятки найбільших мереж увійшли:

GastroFamily Дмитра Борисова – 66 закладів;

Domino’s Pizza – 65 ресторанів;

KFC – 56 закладів;

Pizza Celentano – 50 закладів;

Пузата хата – 36 закладів;

Чорноморка – 31 заклад;

Сушия – 22 заклади.

За час повномасштабної війни ресторанний ринок скоротився з 36 500 до 32 000 закладів.