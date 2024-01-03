Тройка лидеров
Лидером рынка Украины стала сеть кофеен-пекарен "Львовские круасаны", насчитывающий 153 заведения в Украине, из них 120 – в формате франшизы.
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Далее второй в списке – львовский холдинг !Fest – насчитывает 105 ресторанов разных форматов, включая те, которые работают по франшизе.
Третье место заняла сеть ресторанов McDonald's из США, которая в последний день декабря открыла свое 101-е заведение в Украине.
Кто вошел в десятку крупнейших сетей
В целом в Украине работают близко 32 000 заведений питания, из которых только 6500 – рестораны и еще 6000 – кафе.
В десятку крупнейших сетей вошли:
- GastroFamily Дмитрия Борисова – 66 заведений;
- Domino's Pizza – 65 ресторанов;
- KFC – 56 заведений;
- Pizza Celentano – 50 заведений;
- Пузатый дом – 36 заведений;
- Черноморка – 31 заведение;
- Сушия – 22 заведения.