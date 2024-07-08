Укрзалізниця надає термінову транспортну допомогу пацієнтам "Охматдиту": як отримати

Сьогодні Росія вкотре довела свою кровожерливість, вдаривши по дитячі лікарні "Охматдит". Компанія Укрзалізниця готова надати підтримку постраждалим.

Яку допомогу надасть Укрзалізниця

Укрзалізниця доправить постраждалих пацієнтів лікарні у потрібну їм точку. Зокрема, і в інше місто.

Читайте також Оформлення ліцензій і дозволів у "Дії": в Україні запрацює "єДозвіл"

Багато пацієнтів та родин, які перебували в Охматдиті, – приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і Укрзалізниця прихистить та відвезе, куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу,

– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Як саме може допомогти постраждалим Укрзалізниця:

представники компанії заберуть постраждалих автівкою чи мікроавтобусом з місця, якщо людям необхідне медичне транспортування про це потрібно обов'язково зазначати;

розмістить і надасть їжу у лаунжі (на вокзалі);

доправить у потрібну точку потягом (на лікування, додому або у інше місце).

Друзі та партнери Укрзалізниці з World Central Kitchen вже на місці – забезпечують лікарів та тих, хто надає допомогу на місці, гарячим харчуванням,

– повідомляють представники Укрзалізниці.

Аби отримати допомогу, потрібно звернутись за телефоном: +38 (099) 425 64 52.