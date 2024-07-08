Какую помощь окажет Укрзализныця

Укрзализныця доставит пострадавших пациентов больницы в нужную им точку. В частности, и в другой город.

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Многие пациенты и семьи, которые находились в Охматдете, - приезжие. Наш железнодорожный вокзал рядом, и УЗ приютит и отвезет, куда нужно, всех, кто имеет такую насущную потребность,

– отмечает Укрзализныця.

Как именно может помочь пострадавшим Укрзализныця:

представители компании заберут пострадавших на машине или микроавтобусе с места, если людям необходима медицинская транспортировка об этом нужно обязательно указывать;

разместит и предоставит еду в лаунже (на вокзале);

доставит в нужную точку поездом (на лечение, домой или в другое место).

Друзья и партнеры Укрзализныци с World Central Kitchen уже на месте – обеспечивают врачей и тех, кто оказывает помощь на месте, горячим питанием,

– сообщают представители Укрзализныци.

Обратите внимание! Чтобы получить помощь, нужно обратиться по телефону: +38 (099) 425 64 52.