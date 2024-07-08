Яку допомогу надасть Укрзалізниця
Укрзалізниця доправить постраждалих пацієнтів лікарні у потрібну їм точку. Зокрема, і в інше місто.
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Багато пацієнтів та родин, які перебували в Охматдиті, – приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і Укрзалізниця прихистить та відвезе, куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу,
– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
Як саме може допомогти постраждалим Укрзалізниця:
- представники компанії заберуть постраждалих автівкою чи мікроавтобусом з місця, якщо людям необхідне медичне транспортування про це потрібно обов'язково зазначати;
- розмістить і надасть їжу у лаунжі (на вокзалі);
- доправить у потрібну точку потягом (на лікування, додому або у інше місце).
Друзі та партнери Укрзалізниці з World Central Kitchen вже на місці – забезпечують лікарів та тих, хто надає допомогу на місці, гарячим харчуванням,
– повідомляють представники Укрзалізниці.