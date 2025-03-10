Майже як до війни: скільки витратили українці в магазинах H&M торік

Шведський ритейлер H&M демонструє впевнене відновлення в Україні: за підсумками 2024 року його виторг склав 1,2 мільярда гривень, що майже відповідає довоєнним показникам 2021 року (1,17 мільярдів гривень).

Розширення мережі

Операційні доходи компанії за минулий рік сягнули 139 мільйонів гривень, а чистий прибуток – 295 мілйона гривень. Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням н дані YouControl, інформує 24 Канал.

Дивіться також Потонув у боргах: суд відкрив справу проти одного з машинобудівних гігантів

У 2024 році H&M відкрив один новий магазин – 10 травня він запрацював у київському ТРЦ Blockbuster Mall.

Станом на 10 березня 2025 року в Україні працює 8 магазинів бренду – у Києві та Львові. Натомість магазини в Одесі (ТРЦ Riviera Shopping City) та Харкові (ТРЦ Nikolsky) залишаються закритими.

Шлях до відновлення

З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, H&M тимчасово закрив усі магазини в Україні. У перші два місяці 2022 року компанія встигла отримати виторг у 151,2 мільйона гривень.

Повернення бренду на український ринок відбулося в листопаді 2023 року. 9 листопада запрацювали перші дві торгові локації у київських ТРЦ Lavina Mall та Respublika Park. Менше ніж за два місяці роботи виторг компанії досяг 241,8 мільйона гривень, що засвідчило високий попит на продукцію H&M серед українських споживачів.

Таким чином, після поновлення діяльності H&M продовжує нарощувати продажі та зберігати свої позиції на ринку.