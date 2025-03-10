Расширение сети

Операционные доходы компании за прошлый год достигли 139 миллионов гривен, а чистая прибыль – 295 миллионов гривен. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой н данные YouControl, информирует 24 Канал.

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В 2024 году H&M открыл один новый магазин – 10 мая он заработал в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

По состоянию на 10 марта 2025 года в Украине работает 8 магазинов бренда – в Киеве и Львове. Зато магазины в Одессе (ТРЦ Riviera Shopping City) и Харькове (ТРЦ Nikolsky) остаются закрытыми.

Путь к восстановлению

С началом полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, H&M временно закрыл все магазины в Украине. В первые два месяца 2022 года компания успела получить выручку в 151,2 миллиона гривен.

Возвращение бренда на украинский рынок состоялось в ноябре 2023 года. 9 ноября заработали первые две торговые локации в киевских ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park. Меньше чем за два месяца работы выручка компании достигла 241,8 миллиона гривен, что показало высокий спрос на продукцию H&M среди украинских потребителей.

Таким образом, после возобновления деятельности H&M продолжает наращивать продажи и сохранять свои позиции на рынке.