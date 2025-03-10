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Операційні доходи компанії за минулий рік сягнули 139 мільйонів гривень, а чистий прибуток – 295 мілйона гривень. Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням н дані YouControl, інформує 24 Канал.

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У 2024 році H&M відкрив один новий магазин – 10 травня він запрацював у київському ТРЦ Blockbuster Mall.

Станом на 10 березня 2025 року в Україні працює 8 магазинів бренду – у Києві та Львові. Натомість магазини в Одесі (ТРЦ Riviera Shopping City) та Харкові (ТРЦ Nikolsky) залишаються закритими.

Шлях до відновлення

З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, H&M тимчасово закрив усі магазини в Україні. У перші два місяці 2022 року компанія встигла отримати виторг у 151,2 мільйона гривень.

Повернення бренду на український ринок відбулося в листопаді 2023 року. 9 листопада запрацювали перші дві торгові локації у київських ТРЦ Lavina Mall та Respublika Park. Менше ніж за два місяці роботи виторг компанії досяг 241,8 мільйона гривень, що засвідчило високий попит на продукцію H&M серед українських споживачів.

Таким чином, після поновлення діяльності H&M продовжує нарощувати продажі та зберігати свої позиції на ринку.