На Донбасі хочуть створити вільну економічну зону: що це і як вона працюватиме

Президент Зеленський розповів про 20 пунктів проєкту мирної угоди, яку вдалося напрацювати. Один з пунктів передбачає створення вільної економічної, або ж демілітаризованої зони – це формат, який може забезпечити погляди як Росії, так і України.

Якими будуть вільні економічні зони?

Росіяни прагнуть виходу українських військ із Донецької області, а американці спробують знайти шлях, який врахує позицію й української сторони. Прот це під час спілкування з журналістами розповів Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Перша економічна зона, невелика але необхідна, – це Енергодар. Вона має бути демілітаризованою зоною, бо йдеться лише про окремі економічні питання та спеціальне законодавство.

Я сказав, що вони (Росія) мають вивести армію. На цій фактично тимчасово окупованій станції є лише російська армія. Там немає української армії, тому вони мають відступити,

– розповів Зеленський.

Друга вільна економічна зона буде на частині Донецької області: можливо, це буде Краматорськ і Слов'янськ. У такому випадку російські війська також змушені будуть відступити на визначену відстань, аби ця зона залишалася демілітаризованою.

Частина звідки наші війська відійшли, тут наше управління і наша поліція, бо це ж вільна економічна зона, і там повинен бути хтось, наприклад, хто береже правопорядок тощо. Точно не російські так звані поліцейські. А вже ось там, куди вони відійшли, перебувають їхні сили,

– каже Президент.

