"По 12 тисяч за вибите вікно": мер Садовий анонсував допомогу для бізнесу внаслідок теракту

Внаслідок теракту у Львові постраджали не лише люди, а й бізнес. Збитки вже оцінили, а мер повідомив, на яку саме допомогу можна розраховувати підприємцям.

Як допоможуть бізнесу, який постраждав внаслідок теракту?

Про те, як підтримають львівських підприємців, йдеться в повідомленні Андрія Садового.

Так, мер Львова розповів, що внаслідок теракту є пошкодження малого та середнього бізнесу. Зокрема за результатами комісії у надзвичайних ситуаціях:

За кожне вибите вікно ми даємо 12 тисяч гривень, також ваучери для бізнесу,

– прокоментував мер.

Водночас Садовий зазначив, що найстрашнішим є не це. Адже 25 людей звернулися по допомогу. 20 з них нині в лікарні, 3 – у важкому стані, у реанімації. Відомо також про 1 загиблу.

Мер наголосив, що ця ситуація – показова. Росія не тільки запускає ракети, а й використовує нові методи залякування людей.

Окрім того, ймовірну першу підозрювану вже затримали.

Що відомо про підозрювану у справі?

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який нині працює у Львові, повідомив на брифінгу, що у Львівській області затримали виконавицю злочину. Про це пише Суспільне.

Громадянка України є однією з групи учасників, які працювали над організацією теракту.

Попереду у нас ще багато процесуальних дій для відтворення як часу до вчинення злочину, так і моменту вчинення злочину, і після вчинення злочину,

– прокоментував Микола Мерет, керівник Львівської місцевої прокуратури.

Що ще відомо про теракт у Львові 22 лютого?