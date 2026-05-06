Тепер не треба бігати по місту: доставка посилок з Temu для українців змінилася

Китайський маркетплейс Temu, який стрімко набрав популярності завдяки дешевим товарам і масовій рекламі, змінює формат доставки по Україні. Тепер клієнти зможуть отримувати свої замовлення в улюблених відділеннях "Нової пошти".

Як оформити доставку по-новому?

Раніше користувачі скаржилися, що посилки доводилося шукати по всьому місту. Однак тепер під час оформлення замовлення можна обрати конкретне відділення або поштомат "Нової пошти".

Дивіться також Temu під ударом, бо його можуть витіснити: у Європі запустили новий маркетплейс

Крок №1. У кошику натисніть "Оформити замовлення".

У кошику натисніть "Оформити замовлення". Крок №2. У відомостях про товар необхідно натиснути на поле з інформацією про доставку (над способами оплати).

У відомостях про товар необхідно натиснути на поле з інформацією про доставку (над способами оплати). Крок №3. Опісля оберіть найближче відділення, поштомат або пункт видачі, а в разі потреби дані можна відредагувати.

Як налаштувати доставку в додатку Temu: дивіться відеоінструкцію

Чому посилки з Temu можуть подорожчати?

Нагадаємо, Кабмін уже схвалив законопроєкт, який передбачає нові правила для міжнародних посилок. Нині товари вартістю до 150 євро можна ввозити без оподаткування, однак в уряді вважають, що це ставить українських виробників у нерівні умови.

Тому вже з 2027 року для таких покупок планують запровадити ПДВ. Його хочуть нараховувати автоматично ще під час оформлення замовлення на онлайн-платформах. Для цього держава співпрацює з дотичними операторами та сервісами.

Цікаво, що ініціативу також підтримали експерти Європейської Бізнес Асоціації. Такий крок допоможе наблизити законодавство до правил ЄС, а підвищення податків є однією з вимог МВФ для надання фінансової допомоги Києву.

Інші новини про "Нову пошту":