Що відомо про новий маркетплейс?
Платформа працює за моделлю маркетплейсу: товари продають різні продавці, а сам сервіс виступає посередником. Асортимент стандартний для таких платформ – від електроніки й одягу до товарів для дому та авто, пише Sonline.
Чому ціни такі низькі? Низька вартість товарів пояснюється одразу кількома факторами: конкуренцією між продавцями, великою кількістю пропозицій одного й того ж товару, поставками з різних країн.
Це створює ефект демпінгу – покупець бачить максимально низьку ціну, але не завжди розуміє, що стоїть за нею.
Чи безпечний маркетплейс Allegro?
У Allegro діють базові механізми захисту:
- Можливість повернення коштів
- Регламент розгляду скарг
- Гарантії від платформи
Втім, як і на будь-якому маркетплейсі, якість покупки залежить від конкретного продавця. Тому перед замовленням варто перевіряти рейтинг продавця,опис товару та умови доставки.
Використання основної банківської картки не є обов'язковим. Існують безпечніші альтернативи: віртуальні чи веб-карткові рішення банку, або, наприклад, одноразова віртуальна картка Revolut. Суть їх полягає в тому, що ви використовуєте окремі дані картки з обмеженою сумою. Таким чином, будь-яке можливе зловживання не вплине на весь ваш рахунок, це набагато безпечніше.
Чим відрізняється від Temu?
Головна різниця – у регулюванні та прозорості. До Temu вже виникали претензії з боку європейських регуляторів:
- оманливі знижки
- агресивні методи продажу
- проблеми з поверненням коштів
- ризики нелегальних товарів
Натомість Allegro працює в межах європейського правового поля, що знижує рівень невизначеності для покупців.
Що це означає для економіки? Експерти попереджають: дешеві маркетплейси – це не лише вигода для споживача, а й загроза для економіки. Масовий імпорт ультрадешевих товарів знижує конкурентоспроможність локального бізнесу, витісняє традиційні магазини та робить ринок залежним від великих платформ
Європейські регулятори вже почали звертати увагу на ці ризики, і перевірки діяльності Temu – лише початок.
Зауважте! Ринок e-commerce входить у фазу жорсткої конкуренції між глобальними та регіональними платформами. Temu робить ставку на ультранизькі ціни, тоді як Allegro – на довіру та регуляторну прозорість. Конкуренція між ними – це не просто боротьба за покупця. Це сигнал про трансформацію всього ринку онлайн-торгівлі, де ціна вже не є єдиним фактором, а безпека та прозорість стають ключовими.
Чому Temu хочуть заборонити в Європі?
Китайським ритейлерам Shein та Temu слід заборонити продавати продукцію в Європі, як вважає гендиректор Casino Guichard Perrachon SA Філіп Палацці, пише Bloomberg.
Палацці заявив, що продукція, що продається двома гігантами онлайн-торгівлі, не відповідає європейським нормам і може становити небезпеку для споживачів. Він також зазначив, що потік продукції, зокрема текстилю та меблів, може означати закриття малих підприємств у регіоні.
Я вважаю, що треба спершу прийняти законодавство, перш ніж дозволити Shein та Temu проникнути на ринок. Я бачу реальну небезпеку. Заблокуйте їх на два роки, поки Європа прийматиме закони,
– сказав Палацці.
Заборону можуть запровадити до 2028 року – до цього часу Європа вирішила законодавчо запровадити норми для імпорту в регіон з Китаю до 2028 року.
Чим небезпечний додаток Temu?
Китайський маркетплейс Temu опинився в центрі серйозних застережень з боку міжнародних аналітиків, пише американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies).
Йдеться не лише про базову інформацію, а й про потенційно чутливі дані, що викликає питання щодо конфіденційності та безпеки. Експерти звертають увагу на кілька ризиків:
- доступ до великого обсягу персональних даних
- можливий зв’язок із державними структурами Китаю
- непрозора політика обробки інформації
Зокрема, компанія може підпадати під дію китайського законодавства, яке зобов’язує бізнес співпрацювати з державними органами. Крім того, через корпоративні зв’язки Temu може бути пов’язана зі структурами, які працюють із даними та інформаційною політикою Китаю.
Компанія Grizzly Research взагалі назвала Temu "найнебезпечнішим додатком у широкому використанні". Аналітики припускають, що функціонал застосунку може виходити за межі стандартного e-commerce і включати елементи збору даних, які не є необхідними для покупок.
До слова, згодом в Україні можуть скасувати пільги на дешеві посилки з Temu до 150 євро. У ЄБА кажуть, що скасування цієї пільги – це один із кроків, який допоможе Україні наблизити свої податкові та митні правила до тих, що діють у Євросоюзі.
Також, за даними експертів, більше половини (56%) міжнародних посилок у 2025 році не сплачували податки – це товари на суму близько 93 мільярди гривень, через це бюджет втратив щонайменше 18,6 мільярдів гривень.
Аналітик Юрій Щедрін для 24 Каналу заявив, що оподаткування цифрових платформ та податок на посилки з-за кордону, зокрема на китайський товар, може вплинути на вартість товарів.
Наприклад, чимало мереж продають той самий товар на українському ринку, але вже з націнкою. Відповідно, якщо обмежать можливість замовляти напряму з Китаю, споживачі будуть змушені купувати його в цих торгових мережах. У такій ситуації мережі зможуть більш вільно формувати ціни.
Як Temu шкодить Україні?
Китайські онлайн-платформи, такі як Temu та AliExpress, активно заходять на український ринок, що призводить до втрати мільярдів гривень ПДВ та ускладнює конкуренцію для місцевого бізнесу.
Через зростання обсягів покупок українцями на іноземних платформах, бюджет України недоотримує близько 34 мільярди гривень ПДВ щороку.