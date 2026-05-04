Що відомо про новий маркетплейс?

Платформа працює за моделлю маркетплейсу: товари продають різні продавці, а сам сервіс виступає посередником. Асортимент стандартний для таких платформ – від електроніки й одягу до товарів для дому та авто, пише Sonline.

Чому ціни такі низькі? Низька вартість товарів пояснюється одразу кількома факторами: конкуренцією між продавцями, великою кількістю пропозицій одного й того ж товару, поставками з різних країн.

Це створює ефект демпінгу – покупець бачить максимально низьку ціну, але не завжди розуміє, що стоїть за нею.

Чи безпечний маркетплейс Allegro?

У Allegro діють базові механізми захисту:

Можливість повернення коштів Регламент розгляду скарг Гарантії від платформи

Втім, як і на будь-якому маркетплейсі, якість покупки залежить від конкретного продавця. Тому перед замовленням варто перевіряти рейтинг продавця,опис товару та умови доставки.

Використання основної банківської картки не є обов'язковим. Існують безпечніші альтернативи: віртуальні чи веб-карткові рішення банку, або, наприклад, одноразова віртуальна картка Revolut. Суть їх полягає в тому, що ви використовуєте окремі дані картки з обмеженою сумою. Таким чином, будь-яке можливе зловживання не вплине на весь ваш рахунок, це набагато безпечніше.

Чим відрізняється від Temu?

Головна різниця – у регулюванні та прозорості. До Temu вже виникали претензії з боку європейських регуляторів:

оманливі знижки

агресивні методи продажу

проблеми з поверненням коштів

ризики нелегальних товарів

Натомість Allegro працює в межах європейського правового поля, що знижує рівень невизначеності для покупців.

Що це означає для економіки? Експерти попереджають: дешеві маркетплейси – це не лише вигода для споживача, а й загроза для економіки. Масовий імпорт ультрадешевих товарів знижує конкурентоспроможність локального бізнесу, витісняє традиційні магазини та робить ринок залежним від великих платформ

Європейські регулятори вже почали звертати увагу на ці ризики, і перевірки діяльності Temu – лише початок.

Зауважте! Ринок e-commerce входить у фазу жорсткої конкуренції між глобальними та регіональними платформами. Temu робить ставку на ультранизькі ціни, тоді як Allegro – на довіру та регуляторну прозорість. Конкуренція між ними – це не просто боротьба за покупця. Це сигнал про трансформацію всього ринку онлайн-торгівлі, де ціна вже не є єдиним фактором, а безпека та прозорість стають ключовими.

Чому Temu хочуть заборонити в Європі?

Китайським ритейлерам Shein та Temu слід заборонити продавати продукцію в Європі, як вважає гендиректор Casino Guichard Perrachon SA Філіп Палацці, пише Bloomberg.

Палацці заявив, що продукція, що продається двома гігантами онлайн-торгівлі, не відповідає європейським нормам і може становити небезпеку для споживачів. Він також зазначив, що потік продукції, зокрема текстилю та меблів, може означати закриття малих підприємств у регіоні.

Я вважаю, що треба спершу прийняти законодавство, перш ніж дозволити Shein та Temu проникнути на ринок. Я бачу реальну небезпеку. Заблокуйте їх на два роки, поки Європа прийматиме закони,

– сказав Палацці.

Заборону можуть запровадити до 2028 року – до цього часу Європа вирішила законодавчо запровадити норми для імпорту в регіон з Китаю до 2028 року.

Чим небезпечний додаток Temu?

Китайський маркетплейс Temu опинився в центрі серйозних застережень з боку міжнародних аналітиків, пише американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies).

Йдеться не лише про базову інформацію, а й про потенційно чутливі дані, що викликає питання щодо конфіденційності та безпеки. Експерти звертають увагу на кілька ризиків:

доступ до великого обсягу персональних даних

можливий зв’язок із державними структурами Китаю

непрозора політика обробки інформації

Зокрема, компанія може підпадати під дію китайського законодавства, яке зобов’язує бізнес співпрацювати з державними органами. Крім того, через корпоративні зв’язки Temu може бути пов’язана зі структурами, які працюють із даними та інформаційною політикою Китаю.

Компанія Grizzly Research взагалі назвала Temu "найнебезпечнішим додатком у широкому використанні". Аналітики припускають, що функціонал застосунку може виходити за межі стандартного e-commerce і включати елементи збору даних, які не є необхідними для покупок.

До слова, згодом в Україні можуть скасувати пільги на дешеві посилки з Temu до 150 євро. У ЄБА кажуть, що скасування цієї пільги – це один із кроків, який допоможе Україні наблизити свої податкові та митні правила до тих, що діють у Євросоюзі.

Також, за даними експертів, більше половини (56%) міжнародних посилок у 2025 році не сплачували податки – це товари на суму близько 93 мільярди гривень, через це бюджет втратив щонайменше 18,6 мільярдів гривень.

Аналітик Юрій Щедрін для 24 Каналу заявив, що оподаткування цифрових платформ та податок на посилки з-за кордону, зокрема на китайський товар, може вплинути на вартість товарів.

Юрій Щедрін, аналітик ГО "Центр розвитку міст" Наприклад, чимало мереж продають той самий товар на українському ринку, але вже з націнкою. Відповідно, якщо обмежать можливість замовляти напряму з Китаю, споживачі будуть змушені купувати його в цих торгових мережах. У такій ситуації мережі зможуть більш вільно формувати ціни.

Як Temu шкодить Україні?