Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола у своєму дописі в соцмережах.

Роберта Мецола Президентка Європарламенту Це найбільші економічні відносини у світі, які забезпечують підтримку 16 мільйонів робочих місць, тому це партнерство має важливе значення для людей і бізнесу по обидва боки Атлантики.

Очільниця Європарламенту додала, що тепер необхідно завершити фінальні процедури, щоб торгівельна угода запрацювала для всіх сторін.

Вона базується на взаємній повазі та робить нас сильнішими. Адже домовленості мають виконуватися,

– наголосила Мецола.

Що саме ухвалили законодавці?

За даними Reuters, євродепутати та представники Ради ЄС зрештою погодили законодавство, яке дозволить скасувати імпортні мита на американські товари у межах угоди, яку сторони досягли ще у липні 2025 року.

Європарламенту і Раді ЄС знадобилося майже 10 місяців переговорів, щоб узгодили текст закону.

Також європейські законодавці погодили механізм, який дає змогу призупинити пільги, якщо США відмовляться від виконання домовленостей. Окрім того, ЄС увів своєрідний "запобіжник" на випадок, якщо Вашингтон змінить свою торгівельну політику. А саме угода втратить чинність наприкінці 2029 року, якщо її не продовжать новим рішенням.

У Брюсселі заявляють, що ці домовленості мають знизити напругу у торгівлі між США та ЄС, обсяг якої перевищує 2 трильйони доларів на рік.

ЄС зміг уникнути небезпечної ескалації трансатлантичної торгівельної напруги та захистити компанії й робочі місця по обидва боки Атлантики,

– додала євродепутатка Зеляна Зовко.

Водночас Єврокомісія залишила за собою право поставити на паузу скасування тарифів для США вже до кінця року, якщо Вашингтон збереже підвищені мита на частину промислових товарів ЄС, зокрема, на обладнання для енергетики та побутову техніку.

Зауважте! Ще у липні 2025 року на гольф-курорті Трампа в Тернберрі (Шотландія) США та ЄС уклали рамкову торгівельну угоду. Тоді Євросоюз зобов’язався скасувати мита на промислові товари зі США та надати привілеї для доступу американської аграрної та морської продукції на свій ринок. Натомість США пообіцяли 15% мита на більшість європейських товарів.

Чому Трамп тиснув на ЄС?

Додамо, що закони для ратифікації торгівельної угоди зі США європейці ухвалили під тиском Вашингтона. Раніше президент Дональд Трамп дав ЄС час до 4 липня для остаточної реалізації домовленостей, пише Bloomberg.

Американський лідер попередив, що може різко підвищити мита, зокрема на автомобілі з 15% до 25%, якщо ЄС не виконає зобов’язання. Це змусило європейських законодавців прискорити ухвалення відповідних рішень.

Я погодився дати їм час до 250-річчя нашої країни, або ж, на жаль, їхні тарифи негайно злетять до набагато вищих рівнів,

– пригрозив президент.

Важливо! Голова МВФ Крісталіна Георгієва застерегла США, що нові тарифи Трампа можуть підірвати насамперед економіку самої країни.

Чому ЄС довго не міг ратифікувати угоду?

Варто зазначити, що процес ратифікації торгівельної угоди в ЄС уже двічі опинявся під загрозою зриву через дії Вашингтона та риторику Дональда Трампа.

Першу паузу в Європейському Союзі взяли ще в січні. Тоді члени торгівельного комітету різко відреагували на заяви президента США щодо Гренландії, а також на його погрози запровадити нові мита проти європейських партнерів, які не підтримають позицію Вашингтона.

Друга затримка сталася вже в лютому після рішення США ввести глобальні 10% тарифи на імпорт. У Брюсселі тоді висловили занепокоєння, що така тарифна політика може вдарити по ключових секторах європейського експорту та ускладнити досягнуті домовленості.