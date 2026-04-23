3,5 тисячі "липових" ФОПів: БЕБ викрило гігантську схему "дроблення бізнесу"

На Полтавщині розкручується гучна історія навколо однієї з найбільших місцевих торговельних мереж. Нардеп Гетманцев заявив, що так за допомогою різних схем від сплати податків ухилялася мережа супермаркетів "Маркетопт".

Що відомо про масштабне "дроблення бізнесу" на ФОП?

Масштаби вражають: сотні магазинів, тисячі "підприємців" і, за версією слідства, добре вибудувана схема для мінімізації податків, повідомили в БЕБ.

Йдеться про велику регіональну мережу продуктових магазинів, яка: має понад 400 торгових точок та працює одразу у 7 областях України:

Полтавська область Київська область Сумська область Дніпропетровська область Чернігівська область Черкаська область Кіровоградська область

Фактично – це одна з найбільших локальних мереж у регіоні.

Нардеп Данило Гетманцев відреагував на повідомлення БЕБ про викриття та назвав мережу:

У легендарних "Маркетопт" почалися реальні проблеми. Подивимось, як будуть розвиватись події, але ознака безперечно позитивна,

– каже Гетманцев.

Обшуки в мережі / Фото БЕБ

За даними слідства, компанія не працювала як єдина юридична особа. Замість цього бізнес "роздробили" на понад 3,5 тисяч ФОПів.

У компанії, ймовірно, діяли окремі люди, які фактично обслуговували цю систему: вони займалися реєстрацією ФОПів, оформлюючи їх на підставних осіб, вели паралельну "чорну" бухгалтерію та контролювали фінансові потоки всередині мережі.

Гроші при цьому могли проходити не зовсім офіційно – частина виплат здійснювалася "в конвертах", що дозволяло уникати повного податкового навантаження.

Окрему увагу приділяли тому, щоб кожен із ФОПів формально залишався в межах дозволених лімітів доходу.

У підсумку створювалася ілюзія тисяч окремих дрібних бізнесів, хоча насправді всі вони працювали як частини єдиної великої торговельної мережі.

Як працює схема "дроблення бізнесу"?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

