"Дроблення бізнесу" на сотні ФОПів: податкова викрила 10 відомих мереж

Податкова служба виявила 10 відомих торгових мереж, які використовували схеми так званого «дроблення бізнесу». Завдяки цьому їм, ймовірно, вдалося ухилятися від податків на 1 мільярд гривень.

Як податкову викрила схему "дроблення бізнесу"?

Йдеться про торгові мережі, які продають побутову техніку та електроніку, одяг і взуття, продукти харчування, повідомляє ДПС.

До схеми вони залучили понад 800 фізичних осіб – підприємців, на які "дробили" свій великий бізнес. Вони працювали на прощеній системі оподаткування й могли платити менше податків.

На практиці після досягнення одним ФОП граничного обсягу доходу відповідної групи платника ЄП до схеми вводиться інший підприємець. При цьому бізнес продовжує працювати як єдина мережа – з тими самими торговими приміщеннями, персоналом, товарами та брендом.

Матеріали щодо виявлених фактів передали до Бюро економічної безпеки України, за якими наразі проводяться досудові розслідування.

Як працює схема дроблення бізнесу?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

Які є штрафи за ухилення від податків та як карають бізнес?