Як саме виявляють "дроблення бізнесу" в Україні: пояснення від податкової

Є випадки, коли в межах однієї господарської одиниці, наприклад магазину, кафе, під спільною вивіскою та брендом працюють кілька малих ФОПів. Це одна з популярних схем в Україні – "дроблення бізнесу", через яку страждає держбюджет.

Що таке "дроблення бізнесу" та які ключові ознаки?

"Дроблення бізнесу" – це навмисне розмежування великого або середнього підприємства на декілька окремих ФОПів, які застосовують спрощену систему оподаткування, пише "Економічна правда".

Такий підхід дозволяє формально залишатися в межах лімітів доходу та зменшувати податкове навантаження, однак його мета – виключно ухилення від повної сплати податків,

– говориться у поясненні.

Серед характерних ознак тіньової схеми:

однакова IP-адреса для банків та РРО та/або ПРРО

спільна адреса реєстрації

одне торгове приміщення (торгова точка)

одна торгова марка, бренд

єдиний склад

мають спільних бухгалтерів та працівників

Які наслідки "дроблення бізнесу"?

За ухилення від сплати податків через штучне "дроблення бізнесу" передбачені штрафи, донарахування податків та у разі великих сум – кримінальна відповідальність.

Крім фінансових наслідків, такі схеми можуть ускладнити управління компанією та підірвати довіру партнерів і клієнтів, нагадують податківці.

Як працює схема?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

Які збитки приносять державі тіньові схеми?