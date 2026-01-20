Невдалі випробування: Україна відклала нові замовлення дронів Helsing

Ударні дрони німецької компанії Україна поки не замовлятиме, бо під час випробувань були проблеми, як стверджують джерела Bloomberg. У компанії Helsing своєю чергою це заперечили.

Що сталося з безпілотниками Helsing на випробуваннях?

За версією Bloomberg, флагманський ударний безпілотник німецької компанії HX-2 зазнав проблем зі зльотом під час випробувань, пише 24 Канал.

Випробування були проведені 14-м полком українського підрозділу безпілотних авіаційних систем, згідно з внутрішньою презентацією від 20 листопада, підготовленою групою в Міністерстві оборони Німеччини.

У презентації йдеться про те, що моделі, яка мала включати компоненти штучного інтелекту, бракувало деяких із цих інструментів.

За словами трьох джерел, безпілотники Helsing постраждали від глушіння поблизу фронту, що перервало зв'язок з операторами. За словами двох джерел, ці невдачі підірвали попит на безпілотники, які оплачуються німецькими військовими. Німеччина не планує наступного замовлення, доки Україна не виявить зацікавленість, сказали вони.

У своїй заяві компанія Helsing заявила, що не знає про презентацію та відкинула багато висновків, представлених Bloomberg, зокрема те, що безпілотники HX-2 мали високий рівень відмов під час зльоту. За словами компанії, українські військові виявили зацікавленість у цьому безпілотнику,

– пишуть у виданні.

Як пише Bloomberg, речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що керівництво відомства не переглядало і не затверджувало звіт про випробування безпілотників. Водночас у Міноборони України заявили, що не коментують секретну інформацію.

Bloomberg також пише, що у 2024 році компанія Helsing підписала угоду про постачання Україні 4 000 ударних дронів, вироблених спільно з українською компанією.

Що відомо про виробництво зброї в Україні