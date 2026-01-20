Неудачные испытания: Украина отложила новые заказы дронов Helsing
- Украина отложила заказ дронов Helsing из-за проблем во время испытаний, в частности трудности со взлетом и глушения вблизи фронта.
- Компания Helsing отрицает проблемы с дронами и отметила, что украинские военные проявили заинтересованность в модели HX-2.
Ударные дроны немецкой компании Украина пока не будет заказывать, потому что во время испытаний были проблемы, как утверждают источники Bloomberg. В компании Helsing в свою очередь это отрицают.
Что произошло с беспилотниками Helsing на испытаниях?
По версии Bloomberg, флагманский ударный беспилотник немецкой компании HX-2 испытал проблемы со взлетом во время испытаний, пишет 24 Канал.
Смотрите также Морской "Кинжал": что известно о российской ракете "Циркон", которой россияне атаковали 20 января
Испытания были проведены 14-м полком украинского подразделения беспилотных авиационных систем, согласно внутренней презентации от 20 ноября, подготовленной группой в Министерстве обороны Германии.
В презентации говорится о том, что модели, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, не хватало некоторых из этих инструментов.
По словам трех источников, беспилотники Helsing пострадали от глушения вблизи фронта, что прервало связь с операторами. По словам двух источников, эти неудачи подорвали спрос на беспилотники, которые оплачиваются немецкими военными. Германия не планирует следующего заказа, пока Украина не проявит заинтересованность, сказали они.
В своем заявлении компания Helsing заявила, что не знает о презентации и отвергла многие выводы, представленных Bloomberg, в частности то, что беспилотники HX-2 имели высокий уровень отказов во время взлета. По словам компании, украинские военные проявили заинтересованность в этом беспилотнике,
– пишут в издании.
Как пишет Bloomberg, пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что руководство ведомства не пересматривало и не утверждало отчет об испытаниях беспилотников. В то же время в Минобороны Украины заявили, что не комментируют секретную информацию.
Bloomberg также пишет, что в 2024 году компания Helsing подписала соглашение о поставках Украине 4 000 ударных дронов, произведенных совместно с украинской компанией.
Что известно о производстве оружия в Украине
Компания Rheinmetall определила место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине. Заказ на поставку оборудования уже получен, но нужно решить организационные и регуляторные вопросы.
Путин признал, что Россия отстает от Украины в направлении тяжелых беспилотников, и Кремль работает над усилением их производства. По его словам, Украина превосходит россиян по количеству тяжелых дронов типа "Баба-Яга". К слову, так в России называют украинские дроны вроде Vampire.
Более половины вооружения украинского войска изготавливается отечественными предприятиями, и эта доля будет увеличиваться. В 2025 году более 75% государственных расходов на закупку вооружения направлены украинским производителям, с последующим увеличением доли украинского оружия в 2026 году.
Украина восстанавливает механизм экспорта вооружения для привлечения средств, но приоритетом остаются потребности собственного войска. Процедура экспорта включает двухэтапный контроль, с акцентом на безопасность и технические аспекты.