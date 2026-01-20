Что произошло с беспилотниками Helsing на испытаниях?

По версии Bloomberg, флагманский ударный беспилотник немецкой компании HX-2 испытал проблемы со взлетом во время испытаний, пишет 24 Канал.

Испытания были проведены 14-м полком украинского подразделения беспилотных авиационных систем, согласно внутренней презентации от 20 ноября, подготовленной группой в Министерстве обороны Германии.

В презентации говорится о том, что модели, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, не хватало некоторых из этих инструментов.

По словам трех источников, беспилотники Helsing пострадали от глушения вблизи фронта, что прервало связь с операторами. По словам двух источников, эти неудачи подорвали спрос на беспилотники, которые оплачиваются немецкими военными. Германия не планирует следующего заказа, пока Украина не проявит заинтересованность, сказали они.

В своем заявлении компания Helsing заявила, что не знает о презентации и отвергла многие выводы, представленных Bloomberg, в частности то, что беспилотники HX-2 имели высокий уровень отказов во время взлета. По словам компании, украинские военные проявили заинтересованность в этом беспилотнике,

– пишут в издании.

Как пишет Bloomberg, пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что руководство ведомства не пересматривало и не утверждало отчет об испытаниях беспилотников. В то же время в Минобороны Украины заявили, что не комментируют секретную информацию.

Bloomberg также пишет, что в 2024 году компания Helsing подписала соглашение о поставках Украине 4 000 ударных дронов, произведенных совместно с украинской компанией.

