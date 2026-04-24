Что известно об убыточном бизнесе дочери Дмитрия Пескова Елизаветы Пескова?

По официальной отчетности, ООО "Центрум" завершило год с убытком в 407,8 миллионов рублей, хотя в 2024-м прибыль составляла около 4,3 миллиона, пишет NV.

При этом сайт агентства сейчас фактически "мертв". Ранее там хвастались солидным списком клиентов – среди них Минпромторг России, правительство Москвы, "Росрыболовство" и другие государственные структуры.

Компания появилась еще в 2004 году – во время, когда Владимир Путин шел на второй срок, а сам Песков поднимался по карьерной лестнице в Кремле. Соучредителями стали Евгений Литвинов и дочь Пескова, которая в отчетности уже фигурирует под фамилией Ромашова после брака.

Интересно, что Centrum Moscow осталась последним активом Елизаветы в России.

Ранее она владела еще двумя бизнесами – туристическо-рекламной компанией "Сперансу ДС" и брендом одежды "Лиза и Саша". Оба проекта уже закрыты.

Агентство позиционировало себя как организатор масштабных событий – от форумов до фестивалей и выставок. Она даже участвовала в продвижении бренда "Сделано в России", который публично поддерживал ее отец. Но в последнее время дела пошли наперекосяк: выручка просела на 100 миллионов рублей, тогда как расходы, наоборот, подскочили на 200 миллионов.

Отдельный удар – судебные иски:

За год компания получила претензий на 39 миллионов рублей.

Самое крупное дело – на 31 миллион – касается арендных обязательств и подано компанией, связанной с бизнесменом Евгением Евтушенковым.

Также иски подали Яндекс.Такси и структура Сбербанк.

К слову, накануне полномасштабного вторжения – 23 февраля 2022 года – Елизавета Пескова покинула Россию и улетела в Париж. Там она даже опубликовала сторис с призывом "Нет войне", но быстро ее удалила. Во Франции у нее есть недвижимость.

Впоследствии ЕС ввел против нее санкции, объяснив это тем, что она ведет роскошную жизнь благодаря влиянию отца. Сама же Пескова назвала эти ограничения несправедливыми и заверила, что не имеет отношения к войне.

Что означает выезд Песковой за день до войны?

Бегство Песковой из России может свидетельствовать о том, что ее отец знал о планах вторжения. Значит, он солгал в интервью изданию NYT, когда сказал, что узнал о вторжении только тогда, когда оно началось. Подобные заявления сделали и ряд других представителей кремлевской элиты.

Елизавета Пескова до войны жила на две страны: Россию и Францию.

В Нормандии училась в международной школе Ecole des Roches, в Москве – в Институте стран Азии и Африки.

В Париже расположена квартира, принадлежащая самой Елизавете, а также ее матери – Екатерине Солощинской.

До вторжения России в Украину дочь спикера Путина часто путешествовала по Европе. Но после начала полномасштабной войны Елизавета попала в санкционный список США, а также Евросоюза. После этого она перестала летать в ЕС, заменив Запад поездками в ОАЭ, Турцию, Таиланд, Катар и Казахстан.

