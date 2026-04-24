Що відомо про збитковий бізнес дочки Дмитра Пєскова Єлизавети?
За офіційною звітністю, ТОВ "Центрум" завершило рік із збитком у 407,8 мільйонів рублів, хоча у 2024-му прибуток становив близько 4,3 мільйони, пише NV.
При цьому сайт агенції нині фактично "мертвий". Раніше там хизувалися солідним списком клієнтів – серед них Мінпромторг Росії, уряд Москви, "Росриболовство" та інші державні структури.
Компанія з’явилася ще у 2004 році – у час, коли Володимир Путін ішов на другий термін, а сам Пєсков підіймався кар’єрними сходами в Кремлі. Співзасновниками стали Євген Литвинов і донька Пєскова, яка у звітності вже фігурує під прізвищем Ромашова після шлюбу.
- Цікаво, що Centrum Moscow залишилася останнім активом Єлизавети в Росії.
- Раніше вона володіла ще двома бізнесами – туристично-рекламною компанією "Сперансу ДС" і брендом одягу "Ліза та Саша". Обидва проєкти вже закриті.
Агенція позиціонувала себе як організатор масштабних подій – від форумів до фестивалів і виставок. Вона навіть брала участь у просуванні бренду "Зроблено в Росії", який публічно підтримував її батько. Але останнім часом справи пішли шкереберть: виручка просіла на 100 мільйонів рублів, тоді як витрати, навпаки, підскочили на 200 мільйонів.
Окремий удар – судові позови:
- За рік компанія отримала претензій на 39 мільйонів рублів.
- Найбільша справа – на 31 мільйон – стосується орендних зобов’язань і подана компанією, пов’язаною з бізнесменом Євгеном Євтушенковим.
- Також позови подали Яндекс.Таксі та структура Сбербанк.
До слова, напередодні повномасштабного вторгнення – 23 лютого 2022 року – Єлизавета Пєскова залишила Росію і полетіла до Парижа. Там вона навіть опублікувала сторіс із закликом "Ні війні", але швидко її видалила. У Франції в неї є нерухомість.
Згодом ЄС запровадив проти неї санкції, пояснивши це тим, що вона веде розкішне життя завдяки впливу батька. Сама ж Пєскова назвала ці обмеження несправедливими і запевнила, що не має стосунку до війни.
Що означає виїзд Пєскової за день до війни?
Втеча Пєскової з Росії може свідчити про те, що її батько знав про плани вторгнення. Отже, він збрехав в інтерв'ю виданню NYT, коли сказав, що дізнався про вторгнення лише тоді, коли воно почалося. Подібні заяви зробили й низка інших представників кремлівської еліти.
- Єлизавета Пєскова до війни жила на дві країни: Росію та Францію.
- У Нормандії навчалася у міжнародній школі Ecole des Roches, у Москві – в Інституті країн Азії та Африки.
- У Парижі розташована квартира, що належить самій Єлизаветі, а також її матері – Катерині Солощинській.
До вторгнення Росії в Україну донька речника Путіна часто подорожувала по Європі. Але після початку повномасштабної війни Єлизавета потрапила до санкційного списку США, а також Євросоюзу. Після цього вона перестала літати до ЄС, замінивши Захід поїздками до ОАЕ, Туреччини, Таїланду, Катару та Казахстану.
Що відомо про доньку ще одного члена кремлівської еліти?
Дочка Сергія Шойгу Ксенія на початку 2026 року була призначена гендиректоркою фонду "Долина Менделєєва" для керівництва пошуком та переробкою рідкісноземельних металів у Сибіру.
Проєкт націлений на розробку технологій для глибокої переробки металів, інтеграцію ШІ, та покращення умов життя для зупинки відтоку населення з регіону.