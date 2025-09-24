Ймовірно, саме у французькій столиці дівчина опублікувала в Instagram пост із написом "Ні війні", який пізніше зник з її акаунту, передає 24 Канал із посиланням на російське видання "Точка".

Дивіться також "Голослівні заяви": Кремль цинічно відхрестився від інциденту з дронами в Данії

Що означає виїзд Пєскової за день до війни?

Втеча Пєскової з Росії може свідчити про те, що її батько знав про плани вторгнення. Отже, він збрехав в інтерв'ю виданню NYT, коли сказав, що дізнався про вторгнення лише тоді, коли воно почалося. Подібні заяви зробили й низка інших представників кремлівської еліти.

До слова, Єлизавета Пєскова до війни жила на дві країни: Росію та Францію. У Нормандії навчалася у міжнародній школі Ecole des Roches, у Москві – в Інституті країн Азії та Африки.

У Парижі розташована квартира, що належить самій Єлизаветі, а також її матері – Катерині Солощинській.

До вторгнення Росії в Україну донька речника Путіна часто подорожувала по Європі. Але після початку повномасштабної війни Єлизавета потрапила до санкційного списку США, а також Євросоюзу. Після цього вона перестала літати до ЄС, замінивши Захід поїздками до ОАЕ, Туреччини, Таїланду, Катару та Казахстану.

Відомо, що Пєскова має 30% у московському рекламному агентстві "Центрум", серед клієнтів якого Мінпромторг, Мінагрополітики та уряд Москви. Виручка "Центрум" за підсумками 2024 року становила 182 мільйонів рублів.

У 2025 році Єлизавета вийшла заміж за петербуржця Данила Ромашова і взяла його прізвище.

Останні новини про родичів кремлівської еліти