Вероятно, именно во французской столице девушка опубликовала в Instagram пост с надписью "Нет войне", который позже исчез с ее аккаунта, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Точка".

Что означает выезд Песковой за день до войны?

Бегство Песковой из России может свидетельствовать о том, что ее отец знал о планах вторжения. Так что, он солгал в интервью изданию NYT, когда сказал, что узнал о вторжении только тогда, когда оно началось. Подобные заявления сделали и ряд других представителей кремлевской элиты.

К слову, Елизавета Пескова до войны жила на две страны: Россию и Францию. В Нормандии училась в международной школе Ecole des Roches, в Москве – в Институте стран Азии и Африки.

В Париже расположена квартира, принадлежащая самой Елизавете, а также ее матери – Екатерине Солощинской.

До вторжения России в Украину дочь спикера Путина часто путешествовала по Европе. Но после начала полномасштабной войны Елизавета попала в санкционный список США, а также Евросоюза. После этого она перестала летать в ЕС, заменив Запад поездками в ОАЭ, Турцию, Таиланд, Катар и Казахстан.

Известно, что Пескова имеет 30% в московском рекламном агентстве "Центрум", среди клиентов которого Минпромторг, Минагрополитики и правительство Москвы. Выручка "Центрум" по итогам 2024 года составила 182 миллионов рублей.

В 2025 году Елизавета вышла замуж за петербуржца Даниила Ромашова и взяла его фамилию.

