Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, эта история – это пример пропаганды самого низкого качества.

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Сын Пескова мог быть грузчиком или копать ямы

Нарожный отметил, что в качестве волонтера уже 9 лет занимается артиллерией, поэтому хорошо понимает эту тему. Он подчеркнул, что сын Пескова не мог выполнять задание как артиллерист.

Сын Пескова сугубо теоретически может пойти в артиллерию. Там очень много задач, например, работать грузчиком снарядов. Или когда гаубица заезжает на огневую позицию, ее надо вкапывать, махать лопатой,

– сказал он.

Военный эксперт объяснил, что чтобы стать настоящим артиллеристом, нужно 5 лет учиться этому в высшем учебном заведении.

"Это звучит как пропаганда самого низкого сорта. Несчастный сынок не знает, как записаться в ЧПК "Вагнер", пошел к папе и он его записал. Это будто очередная толкотня в высших эшелонах власти, чтобы Пригожин нашел подход к Пескову. Они делают рекламную кампанию" , – считает Нарожный.

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