Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, ця історія – це приклад пропаганди найнижчого ґатунку.

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Син Пєскова міг бути вантажником або копати ями

Нарожний зазначив, що як волонтер вже 9 років займається артилерією, тому добре розуміє цю тему. Він підкреслив, що син Пєскова не міг виконувати завдання як артилерист.

Син Пєскова суто теоретично може піти в артилерію. Там є дуже багато завдань, наприклад, працювати вантажником снарядів. Або ж коли гаубиця заїжджає на вогневу позицію, її треба вкопувати, махати лопатою,

– сказав він.

Військовий експерт пояснив, що аби стати справжнім артилеристом, потрібно 5 років вчитись цьому у вищому навчальному закладі.

"Це звучить як пропаганда найнижчого ґатунку. Нещасний синок не знає, як записатись у ПВК "Вагнер", пішов до тата і він його записав. Це ніби чергова штовханина у вищих ешелонах влади, щоб Пригожин знайшов підхід до Пєскова. Вони роблять рекламну кампанію", – вважає Нарожний.

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