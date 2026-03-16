Нова хвиля хаосу: через атаку дрона Emirates знову скасовує рейси з Дубая

Уранці 16 березня стало відомо про "інцидент з дроном поблизу Міжнародного аеропорту Дубая (DXB)". Через це відома авіакомпанія Emirates почала скасувати рейси, а потім обмежила їх.

Що буде з авіарейсами з та до Дубая після влучання дрона?

Дрон поблизу Міжнародного аеропорту Дубая (DXB) влучив у паливний бак, що призвело до пожежі, пише Business Insider.

Близько 5:10 ранку за місцевим часом в офісі повідомили, що пожежу локалізовано, і що про постраждалих не повідомлялося. Однак, схоже, що інцидент спричинив нову хвилю хаосу в подорожах та збоїв у польотах:

Невдовзі DXB повідомила, що всі рейси тимчасово призупинені "як запобіжний захід для забезпечення безпеки всіх пасажирів та персоналу".

Авіакомпанія Emirates надіслала повідомлення: "Усі рейси до Дубая та з нього тимчасово призупинено. Будь ласка, не їдьте до аеропорту".

Компанія Dubai Airports повідомила, що деякі рейси перенаправляються з DXB до Аль-Мактум.

Пізніше стало відомо, що рейси до та з аеропорту DXB поступово відновлюються. Emirates заявила, що до кінця дня "виконуватиме обмежений розклад" рейсів.

Як війна в Ірані вплинула на акції авіакомпаній?

Акції авіакомпаній відновилися 5 березня, після чого з Близького Сходу вилетіло більше рейсів, що дало перевізникам певний "перепочинок" після падіння прибутків, пише Reuters.

Emirates та Etihad Airways зараз обмежують кількість рейсів з Дубая та Абу-Дабі через безпечні повітряні коридори Об’єднаних Арабських Еміратів.

Авіакомпанія Qatar Airways заявила, що забороняє обмежувати рейси допомоги пасажирам, які застрягли в Омані.

Чартерний рейс уряду США перевозив американців додому з Близького Сходу, а також організовувалися додаткові рейси з інших регіонів.

Так відомо, що ціни на квитки на популярні маршрути, такі як маршрути з Австралії до Європи, різко зросли після закриття Дубая, найзавантаженішого міжнародного аеропорту світу, який фактично обслуговує понад 1000 рейсів на день.

