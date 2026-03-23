Видавали фейкові чеки: податкова "спіймала на гарячому" мережу, яка дурила покупців

Податкова служба виявила масштабну схему маніпуляцій із чеками у великій мережі магазинів, що продає м’ясо та м’ясну продукцію. Йдеться про підміну справжніх фіскальних документів їх імітацією, що дозволяло приховувати частину виручки.

Що відомо про масштабне викриття від податкової?

Упродовж березня інспектори неодноразово проводили контрольні закупівлі в магазинах відомої мережі, повідомила Державна податкова служба.

Під час таких перевірок покупцям видавали чеки, які виглядали як справжні, але насправді не проходили через касові апарати та не фіксувалися в системі. Фактично це означає, що частина продажів проходила "у тіні" – без реєстрації через РРО і, відповідно, без сплати податків:

Під час перевірок ця схема підтвердилася: у кожному магазині знайшли по два пристрої для друку чеків.

Один використовували для офіційних операцій, інший – для створення "псевдочеків" за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Наразі перевірки ще тривають. Після їх завершення компанії загрожують штрафні санкції, а матеріали передадуть правоохоронцям.

У податковій наголошують: такі схеми не лише порушують закон, а й ставлять чесний бізнес у нерівні умови та зменшують надходження до бюджету.

Що буде з бізнесом після запровадження нових правил?

Міністерство фінансів оприлюднило новий варіант податкового законопроєкту, у якому зміна щодо сплати ПДВ для ФОП на спрощеній системі залишається. Це сталося після того, як депутати не підтримали попередній проєкт 10 березня.

Аналітик Юрій Щедрін у коментарі 24 Каналу пояснює, що законопроєкт здебільшого ускладнює діяльність для ФОПів, бо крім граничної суми для введення ПДВ, є ще інший перелік вимог, які Державна податкова служба може трактувати на свій розсуд. Наприклад, що таке ФОП, який має трудові відносини, як це корелюється тощо.

Юрій Щедрін, аналітик ГО "Центр розвитку міст" В Україні насправді є проблема з тим, що великі мережі користуюся такими схемами, як дроблення бізнесу на ФОПи. Втім із цією проблемою варто боротися по-іншому, адже в нас є фінансовий моніторинг.

Податкова може перевірити той чи інший бізнес, а відповідно, побачити реальну картину. Утім це хочуть робити не точково та окремо з тими бізнесами, які порушують правила, а апріорі зі всіма бізнесами. Отже, ті підприємці, які працюють чесно та сплачують усі податки, будуть змушені виправдовуватися.

Відповідно, ми не працюватимемо максимально з чорним та сірим бізнесом, а намагатимемося боротися з білим,

– каже аналітик.

Водночас наразі є чимало сфер в Україні, які потребують уваги, зокрема контрабанда на митниці, ринок алкоголю, цигарок і пального. Саме там можна швидше акумулювати додаткові кошти без ризику для економічної активності.

Навіщо потрібен фіскальний чек?