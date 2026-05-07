Перший магазин нового формату: що відомо про компактний "Фокстрот" на Прикарпатті

У Татарові відкрили перший магазин мережі "Фокстрот" у компактному розмірі площею 230 квадратних метрів. Відомо, що акцент зробили на сервіс для туристів, швидкі рішення та забезпечння оперативної доставки. Ініціативу планують масштабувати.

Що відомо про новий "Фокстрот"?

Про те, де відкрили новий магазин мережі та в чому його особливість, пише Інтерфакс.

Як повідомили для агентства у пресслужбі ритейлера "Фокстрот" відкрили у ТЦ "Обрій", що в Татарові (на Івано-Франківщині). Особливістю нового магазину стала його компактність.

Відкриття магазину в Татарові – це не просто нова локація, а перший магазин нового формату (його площа 230 квадратних метрів), який відображає нашу філософію – бути ближче до клієнта там, де йому потрібно, навіть у горах. Сьогодні клієнт очікує не лише широкий вибір техніки, а ще й швидкість і зручність сервісу поруч з собою,

– зазначив Юрій Поліщук.

СЕО "Фокстрот" також додав, що поки такий формат лише тестують. В магазині представили всі товарні групи техніки з продуманим асортиментом. Для цього в компанії покладалися на власний досвід та експертність. Тож, пропонують асортимент з базовими рішеннями та трендовими товарами:

смартфони;

дрібну побутову техніку;

деяку велику побутову техніку.

Поліщук акцентував, що компактний формат магазину має потенціал для розширення. А основний акцент формату – максимально швидка та якісна доставка зі складу.

Цікаво, що в такому магазині змінили підхід до роботи продавців. Щоб пришвидшити обслуговування, консультанти працюватимуть зі смартфонів, а стаціонарних місць не буде. Водночас така ініціатива можлива завдяки внутрішньому корпоративному застосунку FoxyHub.

У ритейлері також акцентують, що формат у відповідній місцевості розробили для 3 категорій людей:

місцевих;

туристів;

В2В-сегменту (бази відпочинку, готельно-ресторанний бізнес).

Зокрема бізнесу пропонуватимуть готові рішення на будь-який смак/бюджет. Така ініціатива сприятиме швидкому забезпеченню бізнесів необхідною технікою, відповідно до потреб.

Що відомо про роботу "Фокстрот" у 2026 році?

В інтерв'ю для RAU Юрій Поліщук розповів, що протягом 2026 року компанія планує відкрити близько 10 магазинів. Пріоритетом є збільшення частки на ринку, що вимагає підвищити ефективність роботи.

Зокрема керівник додав, що вже у 2025 рік вдалося досягнути позитивних результатів. Наприклад, протягом четвертого кварталу ритейлер значно покращив фінансові показники проти того, що закладали в бюджет. Зростання продажів рік до року склало понад 30%.

Зверніть увагу! Компанія "Фокстрот" заснована ще 1994 року. Нині мережа складається зі 126 магазинів у 67 містах. Також має онлайн-платформу Foxtrot.ua так відповідний мобільний застосунок. Протягом 3 років війни, від 2022 року, компанія збільшила кількість торгових точок на 34 магазини (з 90 до 124).

Зокрема Поліщук наголосив, що розвиватимуть новий формат магазинів.

У відкритті нових магазинів розглядаємо абсолютні всі локації, які підходять під наші вимоги. Але через війну можливості наразі обмежені, більш націлені на органічний розвиток, тому плануємо відкрити близько 10 магазинів. Крім того, будемо оновлювати діючі формати магазинів, а також розробляти новий формат. Це буде Фокстрот, але іншої площі, іншим оформленням, скоригованим асортиментом: зміни на ринку підштовхують до змін і нас,

– зазначив СЕО "Фокстроту".

Також він наголосив, що зараз час для оновлень та розвитку мережі, адже останню стратегію оновлень складали ще 6 років тому.

Так, мережа магазинів "Аврора" продовжує активно зростати та розвиватись. СЕО компанії Тарас Панасенко повідомив, що протягом першого кварталу 2026 року товарообіг компанії склав 16,1 мільярда гривень з ПДВ. Показник на 27% перевищує тогорічні значення. Зокрема відомо, що за січень-березень компанія сплатила 2,5 мільярда гривень податків. Цей показник теж вищий порівняно з 2025 роком (+19,4%).

Водночас на українському ринку зараз фіксують дефіцит кадрів. У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що нестача працівників відрізняється залежно від сфери бізнесу.

Водночас Гаврюшенко додає, що на загальну ринкову ситуацію впливає війна, мобілізація та зовнішня міграція. Через війну також вплив на сферу мають демографічні процеси.

Однак на думку експертки, нині багато претендентів на роботу можуть просто не відповідати вимогам роботодавців, тож не можуть знайти свій варіант працевлаштування: претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям, це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.