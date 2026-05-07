Что известно о новом "Фокстрот"?

О том, где открыли новый магазин сети и в чем его особенность, пишет Интерфакс.

Как сообщили для агентства в пресс-службе ритейлера "Фокстрот" открыли в ТЦ "Обрий", что в Татарове (на Ивано-Франковщине). Особенностью нового магазина стала его компактность.

Открытие магазина в Татарове – это не просто новая локация, а первый магазин нового формата (его площадь 230 квадратных метров), который отражает нашу философию – быть ближе к клиенту там, где ему нужно, даже в горах. Сегодня клиент ожидает не только широкий выбор техники, а еще и скорость и удобство сервиса рядом с собой,

– отметил Юрий Полищук.

СЕО "Фокстрот" также добавил, что пока такой формат только тестируют. В магазине представили все товарные группы техники с продуманным ассортиментом. Для этого в компании полагались на собственный опыт и экспертность. Поэтому, предлагают ассортимент с базовыми решениями и трендовыми товарами:

смартфоны;

мелкую бытовую технику;

некоторую большую бытовую технику.

Полищук акцентировал, что компактный формат магазина имеет потенциал для расширения. А основной акцент формата – максимально быстрая и качественная доставка со склада.

Интересно, что в таком магазине изменили подход к работе продавцов. Чтобы ускорить обслуживание, консультанты будут работать со смартфонов, а стационарных мест не будет. В то же время такая инициатива возможна благодаря внутреннему корпоративному приложению FoxyHub.

В ритейлере также акцентируют, что формат в соответствующей местности разработали для 3 категорий людей:

местных;

туристов;

В2В-сегмента (базы отдыха, гостинично-ресторанный бизнес).

В частности бизнесу будут предлагать готовые решения на любой вкус/бюджет. Такая инициатива будет способствовать быстрому обеспечению бизнесов необходимой техникой, в соответствии с потребностями.

Что известно о работе "Фокстрот" в 2026 году?

В интервью для RAU Юрий Полищук рассказал, что в течение 2026 года компания планирует открыть около 10 магазинов. Приоритетом является увеличение доли на рынке, что требует повысить эффективность работы.

В частности руководитель добавил, что уже в 2025 год удалось достичь положительных результатов. Например, течение четвертого квартала ритейлер значительно улучшил финансовые показатели против того, что закладывали в бюджет. Рост продаж год к году составил более 30%.

Обратите внимание! Компания "Фокстрот" основана еще в 1994 году. Сейчас сеть состоит из 126 магазинов в 67 городах. Также имеет онлайн-платформу Foxtrot.ua и соответствующее мобильное приложение. В течение 3 лет войны, от 2022 года, компания увеличила количество торговых точек на 34 магазина (с 90 до 124).

В частности Полищук отметил, что будут развивать новый формат магазинов.

В открытии новых магазинов рассматриваем абсолютные все локации, которые подходят под наши требования. Но из-за войны возможности пока ограничены, более нацелены на органическое развитие, поэтому планируем открыть около 10 магазинов. Кроме того, будем обновлять действующие форматы магазинов, а также разрабатывать новый формат. Это будет Фокстрот, но другой площади, другим оформлением, скорректированным ассортиментом: изменения на рынке подталкивают к изменениям и нас,

– отметил СЕО "Фокстрота".

Также он отметил, что сейчас время для обновлений и развития сети, ведь последнюю стратегию обновлений составляли еще 6 лет назад.

Что еще нужно знать об украинском предпринимательстве и рынке труда?

Так, сеть магазинов "Аврора" продолжает активно расти и развиваться. СЕО компании Тарас Панасенко сообщил, что в течение первого квартала 2026 товарооборот компании составил 16,1 миллиарда гривен с НДС. Показатель на 27% превышает прошлогодние значения. В частности известно, что за январь-март компания уплатила 2,5 миллиарда гривен налогов. Этот показатель тоже выше по сравнению с 2025 годом (+19,4%).

В то же время на украинском рынке сейчас фиксируют дефицит кадров. В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что нехватка работников отличается в зависимости от сферы бизнеса.

В то же время Гаврюшенко добавляет, что на общую рыночную ситуацию влияет война, мобилизация и внешняя миграция. Из-за войны также влияние на сферу имеют демографические процессы.

Однако по мнению эксперта, сейчас многие претенденты на работу могут просто не соответствовать требованиям работодателей, поэтому не могут найти свой вариант трудоустройства: соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям, это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.