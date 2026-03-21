Найпопулярніші помилки ФОП у 2026 році: ТОП порушень, які призводять до штрафів

Багато підприємців стикаються з ситуацією, коли дрібна, на перший погляд, помилка обертається проблемами з податковою. У 2026 році такі ситуації – не рідкість, а буденність: перевищили ліміт, забули здати «нульову» звітність чи отримали оплату на особисту картку.

Які помилки ФОП трапляються найчастіше? Більшість таких помилок можна знайти самостійно. На практиці можна виділити близько 14 типових помилок. Їх умовно ділять на кілька категорій, пише редакція YANKIV. Помилки з лімітами та податковим статусом: Перевищення ліміту доходу. Кожна група має свій максимум. Часто підприємці не ведуть регулярний облік і помічають перевищення вже постфактум, а це може коштувати спрощеної системи.

Не обрали єдиний податок при реєстрації. Поширена історія серед новачків: не подали заяву – автоматично потрапили на іншу систему оподаткування.

Втратили статус платника єдиного податку. Причини різні: борги, порушення умов, несвоєчасні платежі. Важливо регулярно перевіряти свою відповідність вимогам.

Пропустили реєстрацію платником ПДВ. У певних випадках це обов'язково. Ігнорування – прямий шлях до штрафів. Помилки у звітності та документах: Не подали звітність без доходу. Міф: "немає доходу – не потрібно звітувати". Насправді звітність обов'язкова завжди.

Відсутні первинні документи. Акти, рахунки, накладні – це ваша "броня" на перевірці. Без них довести реальність операцій складно.

Не подали форму 4-ДФ. Типова помилка при взаємодії з іншими ФОПами – і вона може зачепити обидві сторони.

Ігнорування РРО/ПРРО. Не всі зобов'язані їх використовувати, але якщо потрібно, то уникнути не вийде без наслідків. Операційні та фінансові помилки: Платежі не відповідають КВЕДам. Якщо отримуєте гроші за діяльність, якої немає у КВЕДах, – це викликає питання у податкової.

ФОП 2 групи працює з "загальниками". Є обмеження щодо клієнтів: їх порушення часто стає проблемою.

Оплата податків на неправильні реквізити. Здавалося б, дрібниця, але платіж не зарахується, і борг залишиться.

Доходи на особисту картку. Змішування фінансів – класична помилка, яка створює ризики під час перевірок.

Неоформлені працівники з інвалідністю. Тут є окремі вимоги, які потрібно дотримуватися.

Неправильне закриття ФОП. Це не лише заява. Є процедура, і помилки можуть "вилізти" навіть після закриття. Що треба знати про податки та ведення ФОП в Україні? ФОП в Україні можна самостійно відкрити онлайн через портал Дія, вибравши систему оподаткування та КВЕДи. Фахівці радять реєструвати КВЕДи "із запасом", а для малого бізнесу – спрощену систему оподаткування.

ФОП на спрощеній системі оподаткування повинні слідкувати за річними лімітами доходу, які відрізняються для кожної групи. Перевищення ліміту доходу призводить до сплати 15% податку з перевищення, можливого переведення на іншу групу або загальну систему.

ФОП можуть оштрафувати на 10 мінімальних зарплат за кожного неоформленого працівника при першій перевірці. При повторному порушенні протягом року штраф збільшується до 30 мінімальних зарплат, що дорівнює 259 410 гривень у 2026 році.