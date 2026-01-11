Понад 250 тисяч ФОПів зникли за рік: що відбувається з бізнесом в Україні та як його врятувати

У 2025 році в Україні помітно зросла кількість закритих бізнесів. Причини різні – від зміни діяльності власників до зростання витрат. Втім врятувати підприємницьку діяльність все ж можна, а саме завдяки зміні бізнес-моделі, акценту на найвідданіших клієнтів та інших факторів.

Скільки бізнесів припинили свою діяльність за 2025 рік?

За даними Опендатабот, за 11 місяців 2025 року в Україні припинили роботу понад 250 тисяч підприємців. Лише на Київ припав кожен 8 закритий ФОП.

У 2025 році в столиці України припинили діяльність майже 32,5 тисячі ФОПів. На другому місці – Дніпропетровська область, де закрили 22,6 тисячі ФОПів.

Менші показники в таких областях: Харківській – 20,5 тисячі ФОПів, Одеській – 18,7 тисячі, Львівській – 16,5 тисячі.

Як зауважує для 24 Каналу маркетологиня Наталія Головачко, закриття бізнесів нині стало масовим явищем, а не поодинокими випадками.

Статистика свідчить, що у 2025 році припинили діяльність на 11% більше підприємців, ніж у 2024 році. Ця хвиля зачіпає різні регіони: у Києві за рік закрилися близько 120 ресторанів, у Львові – близько 50. Понад третину всіх припинень діяльності становить роздрібна торгівля.

Експертка пояснює, що серед причин такого масового закриття є як падіння попиту та платоспроможності, так і кадровий голод.

Наталія Головачко Засновниця Marketing Club Lviv Через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше. Крім того, тарифи, оренда та податки зросли.

А ще один чинник впливу – це те, що внаслідок мобілізації та міграції бізнеси відчувають дефіцит працівників.

Чому підприємцям зараз важко адаптуватися?

Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець додає, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін.

Експертка також говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.

Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.

І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.

Не менш важливим є психологічний фактор: невизначеність, відкладений попит, зниження готовності інвестувати.

У дослідженнях ми бачимо не лише прямий вплив війни, а й зміну психології споживача: коротший горизонт планування, більшу обережність у витратах, переоцінку пріоритетів. Якщо продукт не має чіткої цінності або бренд не відповідає новим очікуванням, ризик закриття зростає значно швидше,

– зауважує пані Анастасія.

Як можна врятувати бізнес від закриття?

Клієнт-партнерка Анастасія Ямелинець пояснює, що найуспішнішими є ті бізнеси, що розуміють, де саме клієнт приймає рішення – онлайн, офлайн чи в змішаній моделі – і будують комунікацію відповідно.

Важливу роль відіграють дані про повторні покупки, тригери вибору та бар'єри – без цього інвестиції в маркетинг стають хаотичними,

– каже пані Анастасія.

А Головачко додає, що у кризу за правильного підходу можна утримати бізнес на плаву. Треба дотримуватися певних правил:

Доопрацюйте продукт/послугу

Спочатку треба зрозуміти, які насправді потреби у споживачів, а потім підлаштувати його виробництво. До прикладу: пекарня у спальному районі довгий час не могла вийти на планові продажі, хоча якість випічки була високою.

Після простого дослідження клієнтів з'ясувалося, що основна аудиторія – мешканці району, які йдуть на роботу або повертаються з ранкової пробіжки.

Але проблема була не в продукті, а в режимі роботи: пекарня відкривалась о 9:00, тоді як потенційні покупці були готові купувати круасани з 7:00 – 8:30. Після зміни графіку на ранкове відкриття продажі зросли без додаткових витрат на рекламу,

– коментує пані Наталія.

З'ясуйте, де клієнт шукає рішення

Це може бути як Instagram та Google, так і GPT. Після того як бізнес це з'ясує, варто інвестувати в оптимізацію та просування того чи іншого напрямку. Але коли бюджет розподіляють потроху всюди – це менш ефективно.

Утримайте найцінніших клієнтів

Річ у тім, що у більшості бізнесів за класичним правилом Парето 20% клієнтів приносять до 80% доходу, каже Наталія Головачко.

Серед прикладів, можна навести такий: у приватного медичному центрі під час спаду записів з'ясували, що близько третини пацієнтів формують основний обсяг доходу. І це сім'ї, які регулярно проходять обстеження, ведуть дітей, батьків і звертаються повторно.

Замість того щоб збільшувати витрати на рекламу первинних звернень, клініка запровадила персональні нагадування про профілактичні огляди та зрозумілі пакети послуг для всієї родини,

– підкреслює фахівчиня.

Тобто клініка додала не знижки, а емоційний сервіс: людське ставлення й відчуття турботи замість формальності Viber-розсилок. Це дало кращий ефект, ніж дорога рекламна кампанія у соцмережах.

Що свідчить про те, що врятувати бізнес вже не вдасться?

Анастасія Ямелинець каже, що критична межа для бізнесу настає тоді, коли дослідження фіксують структурну проблему: продукт не відповідає очікуванням, ціна не сприймається як справедлива, а бренд не має чіткої ролі в категорії.

А до перших тривожних сигналів входять: падіння повторних покупок, зростання вартості залучення клієнта, зниження середнього чека та збільшення частки "одноразових" клієнтів,

– пояснює пані Анастасія.

Але на цьому етапі, додає Ямелинець, ще можна діяти: скорочувати асортимент, фокусуватися на найприбутковіших сегментах, переглядати позиціювання, працювати з лояльною аудиторією.

Тут ключове – швидкість рішень. Чим довше бізнес ігнорує сигнали в даних, тим менше інструментів залишається, підсумовує експертка.

Натомість Наталія Головачко каже, що бізнес не врятувати, якщо він вже почав працювати в мінус, а виторг не покриває всіх витрат.

Навіть реклама не врятує, адже якщо товар чи послуга не потрібні клієнту, то вона приверне увагу хіба лише разово,

– каже маркетологиня Головачко.

До тривожних сигналів щодо підприємницької діяльності, крім спаду виторгу, за словами пані Наталії, входять також:

Зниження лояльності

Клієнти не повертаються – отже, продукт перестав потрапляти в їхні реальні потреби, навіть якщо колись працював.

Реклама не окупається

Бюджети ростуть, заявок менше, а кожен новий клієнт обходиться дорожче за попереднього – маркетинг починає працювати проти бізнесу.

Приклади бізнесів, що припинили роботу наприкінці 2025 року?

Наприкінці 2025 року з'явилося чимало повідомлень в соцмережах від малого та середнього бізнесу про завершення або паузу в роботі. Водночас обставини припинення діяльності були різними й залежали як від особистих рішень власників, так і від економічних умов чи подальших трансформацій бізнесу.