ФОПи зможуть отримати до 15 тисяч гривень: кому передбачаються виплати від уряду

З понеділка, 2 лютого, підприємці в Україні можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки. Таким чином хочуть частково компенсувати витрати, щоб бізнес продовжував працювати в складних енергетичних умовах.

Яку допомогу може отримати бізнес в Україні?

Малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах, тобто аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої потреби, вже може подавати заявки на підтримку, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Так ФОПи 2 – 3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 гривень – залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати таким чином:

на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

пальне для генераторів;

оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Подати заявку можна онлайн через портал Дія – у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість".

Дані перевіряються автоматично, а кошти зараховуються на Дія.Картку через п’ять банків, які долучилися до програми:

Приватбанк; Sense Bank; Банк Кредит Дніпро; А-банк; monobank.

Крім того, мікробізнес, а також малий та середній бізнес може отримати до 10 мільйонів гривень пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9".

Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. А кредит надається до 3 років.

Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання:

когенераційні установки;

дизельні, бензинові та газові генератори тощо.

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку,

– пояснила Свириденко.

Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів. А інші банки долучатимуться до програми найближчим часом.

Зверніть увагу! Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розповів про стан української енергетики. Він повідомив, що за добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових та прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі не було.

Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці,

– розповів Зеленський.

Складна ситуація з відключеннями залишається Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією.

Важливо! У столиці понад 200 будинків залишаються без опалення.

