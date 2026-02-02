ФОПи зможуть отримати до 15 тисяч гривень: кому передбачаються виплати від уряду
- Фізичні особи-підприємці 2-3 груп можуть отримати одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 гривень для придбання енергообладнання та пального.
- Мікробізнес, малий та середній бізнес можуть отримати до 10 мільйонів гривень пільгового кредитування під 0% на 3 роки для генераційного обладнання.
З понеділка, 2 лютого, підприємці в Україні можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки. Таким чином хочуть частково компенсувати витрати, щоб бізнес продовжував працювати в складних енергетичних умовах.
Яку допомогу може отримати бізнес в Україні?
Малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах, тобто аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої потреби, вже може подавати заявки на підтримку, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Так ФОПи 2 – 3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 гривень – залежно від кількості працівників.
Кошти можна використати таким чином:
- на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;
- акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;
- пальне для генераторів;
- оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.
Подати заявку можна онлайн через портал Дія – у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість".
Дані перевіряються автоматично, а кошти зараховуються на Дія.Картку через п’ять банків, які долучилися до програми:
- Приватбанк;
- Sense Bank;
- Банк Кредит Дніпро;
- А-банк;
- monobank.
Крім того, мікробізнес, а також малий та середній бізнес може отримати до 10 мільйонів гривень пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9".
Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. А кредит надається до 3 років.
Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання:
- когенераційні установки;
- дизельні, бензинові та газові генератори тощо.
Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку,
– пояснила Свириденко.
Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів. А інші банки долучатимуться до програми найближчим часом.
Зверніть увагу! Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський розповів про стан української енергетики. Він повідомив, що за добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових та прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі не було.
Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці,
– розповів Зеленський.
Складна ситуація з відключеннями залишається Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією.
Важливо! У столиці понад 200 будинків залишаються без опалення.
Яку ще допомогу можуть отримати українці?
- Адресну допомогу на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці можуть отримати маломобільні люди, особи у складних життєвих обставинах, а також одинокі пенсіонери. Мова йде про підтримку "Пакунки тепла". Її вже отримали мешканці районів Києва та області.
- Також ОСББ, житлові кооперативи та управителі будинків можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на генератори. Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів. Програма буде чинна протягом воєнного стану в громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці, зокрема це Київ та Київська область.