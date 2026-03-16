Бізнес просів, але є запасний варіант: "Газпром" у Росії почав випускати холодильники
- "Газпром" почав виробляти холодильники на заводі побутової техніки Bosch під Санкт-Петербургом, взятому під управління дочірньою компанією.
- Планується збільшити виробництво до 100 тисяч одиниць у 2026 році та 220 тисяч у 2027 році, а також запустити випуск пральних машин.
"Газпром" втрачає гроші через масову відмову від російського газу, проте тепер він ставить на ще один бізнес, який "відібрали" у західної компанії. Так, уже розпочали виробляти холодильники.
Чому "Газпром" почав виробляти побутову техніку?
Завод побутової техніки Bosch під Санкт-Петербургом, який тепер знаходиться під управлінням дочірньої компанії "Газпрому" відновив випуск холодильників у 2025 році, пише The Moscow Times.
Згідно з фінансовою звітністю підприємства, чистий прибуток склав 192,5 мільйонів рублів проти збитку в 1,7 мільярда роком раніше:
- Відомо, що до кінця 2025 року підприємство налагодило виробництво понад 30 моделей холодильників.
- Завод уклав понад 20 контрактів на реалізацію продукції.
- Першими покупцями стали великі російські ритейлери "М.Відео-Ельдорадо" та DNS, а також продавець побутової техніки Weissgauff.
2026 року планується збільшити виробництво до 100 тисяч одиниць, а 2027 року – до 220 тисяч. Паралельно компанія готується організувати випуск пральних машин.
До слова, Bosch зупинив виробництво побутової техніки в Росії в 2022 році і в 2024 планував продати підприємство, але угода не відбулася. У квітні того року Путін підписав указ, згідно з яким російські дочірні структури виробників побутової техніки Ariston та Bosch були передані до тимчасового управління "Газпром Побутові системи".
У березні 2025 року Ariston Holding NV відновила контроль над своїм російським активом – ТОВ Арістон Термо Русь. Тим часом завод Bosch залишається під управлінням "Газпрому", хоча на 100% належить німецькому концерну.
Скільки грошей втрачає російський Газпром?
Через санкції постачання російського газу до країн ЄС різко скоротилось – приблизно у шість разів порівняно з 2021 роком.
Як наслідок, фінансові надходження російського енергетичного гіганта суттєво зменшилися. За підсумками 2023 року Газпром завершив рік зі збитками майже 7 мільярдів доларів.
Додатковим ударом для компанії стане завершення контракту на транзит газу через Україну. Після припинення угоди з Нафтогазом Газпром, за оцінками, щороку втрачає близько 6 мільярдів доларів доходу від продажу газу.
У підсумку у 2024 році чисті збитки компанії перевищили 1 трильйон рублів (близько 12 мільярдів доларів). За перші дев’ять місяців 2025 року Газпром зазнав додаткових втрат на понад 170 мільярдів рублів (приблизно 1,8 мільярда доларів).
На тлі таких фінансових проблем Державна дума Росії навіть ухвалила рішення надати податкові пільги Газпрому, щоб частково полегшити його фінансове становище.