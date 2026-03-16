Бізнес просів, але є запасний варіант: "Газпром" у Росії почав випускати холодильники

"Газпром" втрачає гроші через масову відмову від російського газу, проте тепер він ставить на ще один бізнес, який "відібрали" у західної компанії. Так, уже розпочали виробляти холодильники.

Чому "Газпром" почав виробляти побутову техніку?

Завод побутової техніки Bosch під Санкт-Петербургом, який тепер знаходиться під управлінням дочірньої компанії "Газпрому" відновив випуск холодильників у 2025 році, пише The Moscow Times.

Згідно з фінансовою звітністю підприємства, чистий прибуток склав 192,5 мільйонів рублів проти збитку в 1,7 мільярда роком раніше:

Відомо, що до кінця 2025 року підприємство налагодило виробництво понад 30 моделей холодильників.

Завод уклав понад 20 контрактів на реалізацію продукції.

Першими покупцями стали великі російські ритейлери "М.Відео-Ельдорадо" та DNS, а також продавець побутової техніки Weissgauff.

2026 року планується збільшити виробництво до 100 тисяч одиниць, а 2027 року – до 220 тисяч. Паралельно компанія готується організувати випуск пральних машин.

До слова, Bosch зупинив виробництво побутової техніки в Росії в 2022 році і в 2024 планував продати підприємство, але угода не відбулася. У квітні того року Путін підписав указ, згідно з яким російські дочірні структури виробників побутової техніки Ariston та Bosch були передані до тимчасового управління "Газпром Побутові системи".

У березні 2025 року Ariston Holding NV відновила контроль над своїм російським активом – ТОВ Арістон Термо Русь. Тим часом завод Bosch залишається під управлінням "Газпрому", хоча на 100% належить німецькому концерну.

Скільки грошей втрачає російський Газпром?