Почему "Газпром" начал производить бытовую технику?

Завод бытовой техники Bosch под Санкт-Петербургом, который теперь находится под управлением дочерней компании "Газпрома" возобновил выпуск холодильников в 2025 году, пишет The Moscow Times.

Согласно финансовой отчетности предприятия, чистая прибыль составила 192,5 миллионов рублей против убытка в 1,7 миллиарда годом ранее:

  • Известно, что до конца 2025 года предприятие наладило производство более 30 моделей холодильников.
  • Завод заключил более 20 контрактов на реализацию продукции.
  • Первыми покупателями стали крупные российские ритейлеры "М.Видео-Эльдорадо" и DNS, а также продавец бытовой техники Weissgauff.

в 2026 году планируется увеличить производство до 100 тысяч единиц, а в 2027 году – до 220 тысяч. Параллельно компания готовится организовать выпуск стиральных машин.

К слову, Bosch остановил производство бытовой техники в России в 2022 году и в 2024 планировал продать предприятие, но сделка не состоялась. В апреле того года Путин подписал указ, согласно которому российские дочерние структуры производителей бытовой техники Ariston и Bosch были переданы во временное управление "Газпром Бытовые системы".

В марте 2025 года Ariston Holding NV восстановила контроль над своим российским активом – ООО Аристон Термо Русь. Тем временем завод Bosch остается под управлением "Газпрома", хотя на 100% принадлежит немецкому концерну.

Сколько денег теряет российский Газпром?

  • Из-за санкций поставки российского газа в страны ЕС резко сократились – примерно в шесть раз по сравнению с 2021 годом.

  • Как следствие, финансовые поступления российского энергетического гиганта существенно уменьшились. По итогам 2023 года Газпром завершил год с убытками почти 7 миллиардов долларов.

  • Дополнительным ударом для компании станет завершение контракта на транзит газа через Украину. После прекращения соглашения с Нафтогазом Газпром, по оценкам, ежегодно теряет около 6 миллиардов долларов дохода от продажи газа.

  • В итоге в 2024 году чистые убытки компании превысили 1 триллион рублей (около 12 миллиардов долларов). За первые девять месяцев 2025 года Газпром понес дополнительные потери на более 170 миллиардов рублей (примерно 1,8 миллиарда долларов).

  • На фоне таких финансовых проблем Государственная дума России даже приняла решение предоставить налоговые льготы Газпрому, чтобы частично облегчить его финансовое положение.