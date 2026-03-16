Почему "Газпром" начал производить бытовую технику?
Завод бытовой техники Bosch под Санкт-Петербургом, который теперь находится под управлением дочерней компании "Газпрома" возобновил выпуск холодильников в 2025 году, пишет The Moscow Times.
Смотрите также Удар для Кремля: Нафтогаз окончательно выиграл у Газпрома 1,4 миллиарда
Согласно финансовой отчетности предприятия, чистая прибыль составила 192,5 миллионов рублей против убытка в 1,7 миллиарда годом ранее:
- Известно, что до конца 2025 года предприятие наладило производство более 30 моделей холодильников.
- Завод заключил более 20 контрактов на реализацию продукции.
- Первыми покупателями стали крупные российские ритейлеры "М.Видео-Эльдорадо" и DNS, а также продавец бытовой техники Weissgauff.
в 2026 году планируется увеличить производство до 100 тысяч единиц, а в 2027 году – до 220 тысяч. Параллельно компания готовится организовать выпуск стиральных машин.
К слову, Bosch остановил производство бытовой техники в России в 2022 году и в 2024 планировал продать предприятие, но сделка не состоялась. В апреле того года Путин подписал указ, согласно которому российские дочерние структуры производителей бытовой техники Ariston и Bosch были переданы во временное управление "Газпром Бытовые системы".
В марте 2025 года Ariston Holding NV восстановила контроль над своим российским активом – ООО Аристон Термо Русь. Тем временем завод Bosch остается под управлением "Газпрома", хотя на 100% принадлежит немецкому концерну.
Сколько денег теряет российский Газпром?
Из-за санкций поставки российского газа в страны ЕС резко сократились – примерно в шесть раз по сравнению с 2021 годом.
Как следствие, финансовые поступления российского энергетического гиганта существенно уменьшились. По итогам 2023 года Газпром завершил год с убытками почти 7 миллиардов долларов.
Дополнительным ударом для компании станет завершение контракта на транзит газа через Украину. После прекращения соглашения с Нафтогазом Газпром, по оценкам, ежегодно теряет около 6 миллиардов долларов дохода от продажи газа.
В итоге в 2024 году чистые убытки компании превысили 1 триллион рублей (около 12 миллиардов долларов). За первые девять месяцев 2025 года Газпром понес дополнительные потери на более 170 миллиардов рублей (примерно 1,8 миллиарда долларов).
На фоне таких финансовых проблем Государственная дума России даже приняла решение предоставить налоговые льготы Газпрому, чтобы частично облегчить его финансовое положение.