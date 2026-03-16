Чому "Газпром" почав виробляти побутову техніку?

Завод побутової техніки Bosch під Санкт-Петербургом, який тепер знаходиться під управлінням дочірньої компанії "Газпрому" відновив випуск холодильників у 2025 році, пише The Moscow Times.

Дивіться також Удар для Кремля: Нафтогаз остаточно виграв у Газпрому 1,4 мільярда

Згідно з фінансовою звітністю підприємства, чистий прибуток склав 192,5 мільйонів рублів проти збитку в 1,7 мільярда роком раніше:

  • Відомо, що до кінця 2025 року підприємство налагодило виробництво понад 30 моделей холодильників.
  • Завод уклав понад 20 контрактів на реалізацію продукції.
  • Першими покупцями стали великі російські ритейлери "М.Відео-Ельдорадо" та DNS, а також продавець побутової техніки Weissgauff.

2026 року планується збільшити виробництво до 100 тисяч одиниць, а 2027 року – до 220 тисяч. Паралельно компанія готується організувати випуск пральних машин.

До слова, Bosch зупинив виробництво побутової техніки в Росії в 2022 році і в 2024 планував продати підприємство, але угода не відбулася. У квітні того року Путін підписав указ, згідно з яким російські дочірні структури виробників побутової техніки Ariston та Bosch були передані до тимчасового управління "Газпром Побутові системи".

У березні 2025 року Ariston Holding NV відновила контроль над своїм російським активом – ТОВ Арістон Термо Русь. Тим часом завод Bosch залишається під управлінням "Газпрому", хоча на 100% належить німецькому концерну.

Скільки грошей втрачає російський Газпром?

  • Через санкції постачання російського газу до країн ЄС різко скоротилось – приблизно у шість разів порівняно з 2021 роком.

  • Як наслідок, фінансові надходження російського енергетичного гіганта суттєво зменшилися. За підсумками 2023 року Газпром завершив рік зі збитками майже 7 мільярдів доларів.

  • Додатковим ударом для компанії стане завершення контракту на транзит газу через Україну. Після припинення угоди з Нафтогазом Газпром, за оцінками, щороку втрачає близько 6 мільярдів доларів доходу від продажу газу.

  • У підсумку у 2024 році чисті збитки компанії перевищили 1 трильйон рублів (близько 12 мільярдів доларів). За перші дев’ять місяців 2025 року Газпром зазнав додаткових втрат на понад 170 мільярдів рублів (приблизно 1,8 мільярда доларів).

  • На тлі таких фінансових проблем Державна дума Росії навіть ухвалила рішення надати податкові пільги Газпрому, щоб частково полегшити його фінансове становище.