Глава Rheinmetall відповів, чи захищені їх заводи системами ППО

Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що їхні заводи добре захищені від можливих диверсій, однак систем протиповітряної оборони навколо них немає.

Як захищені заводи

Про це він розповів під час панельної дискусії на конференції "Безпека та оборона у 2025 році", повідомляє DW, передає 24 Канал. Зокрема, відповідаючи на питання щодо заходів безпеки через ризик російських диверсій, Паппергер запевнив, що концерн вже посилив захист у координації з Міністерством оборони, внутрішніх справ та економіки Німеччини.

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"Наші заводи дуже добре захищені. Особлива увага приділена кібербезпеці, а також посиленню охорони зовнішнього периметра", – зазначив він.

Однак визнав, що систем протиповітряної оборони (ППО) для захисту від можливих ракетних ударів наразі немає.

Мене часто питають, що буде, якщо Росія випустить ракети по наших заводах. Відповідь проста: це буде війна. Тоді Німеччина завдасть удару у відповідь, а не просто спостерігатиме. Саме тому я не став розміщувати навколо підприємств зенітні установки – у цьому немає сенсу,

– заявив глава Rheinmetall.

Довідково. Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.

Замах на Паппергера: відповідь Кремлю

Паппергер також прокоментував інформацію про ймовірний замах на нього, який, за версією німецьких спецслужб, міг бути організований Кремлем.

"Можливо, я був занадто активним у планах щодо нарощування інвестицій, і це не сподобалося Путіну. Але навіть якщо б мене не стало, концерн продовжив би працювати, змінився б лише керівник", – підсумував він.

Зауважимо, що НАТО офіційно підтвердило, що Росія мала намір вбити Паппергера. Альянс повідомив, що американська і німецька розвідка успішно зірвали плани Кремля.